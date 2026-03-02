Hliník prudce roste: Konflikt ohrožuje klíčové dodávky z Perského zálivu 🏗️

-
Cena hliníku vzrostla o více než 3 %.
-
Blízký východ tvoří asi 9 % globální kapacity výroby.
-
Riziko spočívá v narušení exportu i dodávek bauxitu a aluminy.
-
Prodloužení konfliktu může znamenat další růst cen.
-
Cena hliníku na londýnské burze vyskočila o více než 3 % a dostala se na nejvyšší úroveň od ledna. Důvodem jsou obavy z narušení dodávek z Blízkého východu, který představuje přibližně 9 % světové výrobní kapacity hliníku. Klíčovým bodem je opět Hormuzský průliv, přes který producenti z regionu vyvážejí hotový kov a zároveň dovážejí suroviny, zejména bauxit a oxid hlinitý. Jakékoli omezení dopravy by mohlo výrazně zasáhnout celý dodavatelský řetězec.
Mezi klíčové producenty patří:
-
Emirates Global Aluminium (SAE) – provozuje hutě v Dubaji a Abú Dhabí
-
Aluminium Bahrain (Alba) – jedna z největších hutí na světě
Napětí v regionu již vedlo k incidentům v přístavu Jebel Ali v Dubaji, který se nachází jen několik kilometrů od výrobních kapacit.
Riziko pro celý řetězec
Kromě samotného exportu hliníku představuje významné riziko také případné narušení dodávek bauxitu a aluminy, které jsou nezbytné pro výrobu. Analytici upozorňují, že jakékoli delší omezení by mohlo ceny dále posunout vzhůru. Trh s kovy je navíc letos již tak velmi volatilní – hliník na začátku roku krátce dosáhl nejvyšších hodnot od roku 2022 a americká Midwest prémie překonala hranici 1 USD za libru. Pokud by konflikt přetrvával, lze očekávat pokračující tlak na růst cen, zejména vzhledem k citlivosti trhu na geopolitická rizika.
Graf ALUMINIUM (H1)
Cena hliníku vytvořila silný růstový gap a vystřelila až k úrovni 3 244 USD. Tento pohyb znamená průraz nad předchozí maxima a potvrzení pokračujícího býčího trendu. Cena se aktuálně drží výrazně nad klouzavými průměry EMA 50 (3 141 USD) i SMA 100 (3 107 USD), které mají rostoucí sklon. Oddálení od těchto průměrů signalizuje silné momentum, ale zároveň zvyšuje pravděpodobnost krátkodobé technické korekce. Objem obchodů během růstové fáze vzrostl, což podporuje validitu průrazu. Williams %R se pohybuje v překoupené oblasti, což ukazuje na intenzivní nákupní tlak, avšak i možné riziko krátkodobého vyčerpání trhu. Z technického pohledu bude klíčové sledovat, zda si cena udrží oblast nad 3 180–3 200 USD. Pokud ano, může následovat pokračování směrem k 3 300 USD. Naopak uzavření gapu a návrat pod 3 140 USD (EMA 50) by mohl otevřít prostor pro hlubší korekci k oblasti kolem 3 100 USD.
Zdroj: xStation5
