Sójový olej na dvouletém maximu: Ropa roztáčí biopalivový efekt 🌱

Sójový olej vzrostl o 3,9 % a je na dvouletém maximu.
Růst podporuje dražší ropa a vyšší atraktivita bionafty.
Ceny mohou zůstat zvýšené po dobu 1–2 měsíců.
Cena sójového oleje v Chicagu vystoupala na nejvyšší úroveň za více než dva roky, když reagovala na prudký růst ropy po víkendových útocích USA a Izraele na Írán. Futures během pondělí vyskočily až o 3,9 %, přičemž kontrakt směřuje k již šesté růstové seanci v řadě. Rostly i ceny palmového oleje v Kuala Lumpuru, a to o 1,6 %.
Hlavním motorem je vývoj na ropném trhu. Vyšší ceny ropy zvyšují atraktivitu bionafty, což podporuje poptávku po rostlinných olejích. Sójový olej tak v současnosti funguje jako „magnet“ navázaný na pohyb ropy. Dalším faktorem je napětí v oblasti Hormuzského průlivu, kudy prochází přibližně 20 % světového obchodu s palmovým olejem. Přestože existují alternativní přepravní trasy, jsou delší a nákladnější, což může zvýšit ceny pro státy Perského zálivu a narušit obchodní toky.
Země Rady pro spolupráci v Zálivu (GCC) spolu s Afghánistánem a Pákistánem dovážejí zhruba 5 milionů tun rostlinných olejů ročně. Pokud konflikt přetrvá, ceny mohou zůstat zvýšené minimálně 1–2 měsíce. Dodatečnou proměnnou je rozhodnutí Číny uvalit 5,9% antidumpingové clo na dovoz kanadské řepky od 1. března, což může přesměrovat obchodní toky a ovlivnit globální rovnováhu nabídky a poptávky.
Rostlinné oleje tak aktuálně těží z kombinace geopolitického rizika, silné ropy a nejistoty v mezinárodním obchodě.
Graf SOYOIL (H1)
Sojový olej pokračuje v růstovém trendu, když cena vystoupala k úrovni 63,43 USD, tedy na nové lokální maximum. Trh navazuje na předchozí impuls a drží se výrazně nad klouzavými průměry EMA 50 (61,71 USD) i SMA 100 (60,73 USD), což potvrzuje stabilní býčí strukturu. Po silné růstové svíčce došlo pouze k mírné konsolidaci, bez výraznější korekce, což signalizuje převahu kupců. Cena se drží vysoko nad krátkodobou podporou kolem 62,20 USD, kde proběhla poslední akumulace. Nyní je klíčové, zda si cena udrží oblast nad 62,50 USD. Pokud ano, může následovat další posun směrem k psychologické hranici 64 USD. Naopak návrat pod 61,70 USD (EMA 50) by mohl otevřít prostor pro hlubší korekci k 60,70 USD.
Zdroj: xStation5
