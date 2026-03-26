Ropný trh čelí novému problému ⚠️🚢

- Sazby za přepravu ropy z Blízkého východu do Asie vzrostly na nejvyšší úroveň od roku 2005.
- Hlavní příčinou je uzavření Hormuzského průlivu a růst bezpečnostních rizik.
- Vyšší náklady na přepravu se šíří i do dalších regionů a zvyšují tlak na celý energetický trh.
Sazby za přepravu ropy na trase z Blízkého východu do Asie v březnu 2026 prudce vzrostly a podle dostupných dat se dostaly na nejvyšší úroveň od roku 2005. Hlavním důvodem je uzavření Hormuzského průlivu ze strany Íránu, které výrazně narušilo tok ropy z Perského zálivu a zvýšilo riziko pro lodní dopravu. Právě tento průliv patří mezi nejdůležitější energetické uzly světa, protože spojuje Perský záliv s Ománským zálivem a Arabským mořem.
Růst nákladů není způsoben jen samotným omezením průjezdu, ale také výrazně vyššími cenami válečného pojištění a obavami z útoků na lodě. V Perském zálivu se navíc začaly hromadit tankery, které už měly naloženou ropu, ale nemohly bezpečně pokračovat v plavbě. Tím se snížila dostupnost volných plavidel na globálním trhu, což dále podpořilo růst cen přepravy.
Zdroj: EIA
Z grafu vývoje sazeb za přepravu ropy na trase z Blízkého východu do Asie je patrné, že sazby se po většinu posledních dvou dekád pohybovaly převážně v pásmu okolo 1 až 3 dolarů za barel, pouze občas krátkodobě vyskočily výše. V březnu 2026 ale přišel mimořádně prudký skok až téměř k 14 dolarům za barel, což zcela vyčnívá nad předchozí maxima z let 2008 a 2020. Jde o jasný signál, že trh reaguje na extrémní geopolitické riziko a akutní nedostatek přepravní kapacity.
Napětí se navíc nepřeneslo jen na trasu z Blízkého východu. Vyšší sazby se objevily také na trasách z Ameriky, především z amerického pobřeží Mexického zálivu, kde rostla poptávka po přepravě ropy a zároveň ubývalo dostupných lodí. Zdražování se dotklo i tankerů pro ropné produkty a přepravců zemního plynu, což naznačuje širší tlak napříč celým energetickým logistickým řetězcem.
Z pohledu trhu to znamená, že i kdyby cena samotné ropy krátkodobě neeskalovala stejným tempem, náklady na její dopravu už nyní představují silný proinflační faktor. Pro energetické firmy, rafinerie i dovozce v Asii jde o další připomínku, jak citlivý je globální obchod s ropou na narušení klíčových dopravních tras.
Graf OIL.WTI (H1)
Cena ropy po předchozím odrazu od minima na 84,42 USD výrazně posílila, ale v posledních hodinách začíná její růst slábnout. Aktuálně se obchoduje kolem 92,94 USD, tedy v blízkosti 50% Fibonacciho retracementu na úrovni 92,97 USD. Trh se zároveň drží těsně nad klouzavými průměry EMA 50 na 91,55 USD a SMA 100 na 92,39 USD, což potvrzuje, že býci mají stále mírnou převahu, i když momentum už není tak silné jako při předchozím růstu.
Pozitivní je, že se cena postupně vrátila nad pásmo kolem 90,95 USD, kde leží 38,2% Fibonacciho úroveň, a nad touto hranicí zatím zůstává. To naznačuje, že trh se po předchozí korekci stabilizoval a snaží se vytvořit nový krátkodobý růstový základ. Na druhou stranu několik posledních svíček ukazuje na váhání kupců právě pod oblastí 92,97 až 94,99 USD, kde se nachází nejen aktuální retracement, ale i další významná rezistence na 61,8 %.
Williams %R se pohybuje kolem -38, což znamená, že trh už opustil překoupené pásmo, ale stále se drží v relativně silnější části rozpětí. To spíše ukazuje na zpomalení růstu než na prudký obrat směrem dolů. Objem obchodů navíc není v závěru grafu nijak mimořádně silný, takže zatím chybí jasný impuls pro razantnější průraz výše. Technicky tedy ropa zůstává v mírně býčím nastavení, ale pro pokračování růstu bude potřeba jasně překonat oblast kolem 92,97 USD a následně i 94,99 USD. Pokud by se to podařilo, otevřel by se prostor k dalším úrovním poblíž 97,87 USD. Naopak při návratu pod 91,55 USD a zejména pod 90,95 USD by se zvýšilo riziko hlubší korekce směrem k 88,45 USD.
Zdroj: xStation5
