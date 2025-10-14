Ropný trh míří k největšímu přebytku od pandemie – IEA varuje před přetlakem v roce 2026

-
IEA očekává největší přebytek ropy od pandemie – až 4 miliony barelů denně v roce 2026.
-
Nabídka poroste rychleji než poptávka, která zůstává utlumená kvůli ekonomice a přechodu na čistší zdroje.
-
Ceny ropy se drží poblíž letošních minim, obchodníci zohledňují i geopolitická rizika.
-
Rusko čelí poklesu příjmů z exportu, zatímco objem nevyužité surové ropy směřuje na světový trh.
-
Mezinárodní energetická agentura (IEA) ve své říjnové zprávě varuje, že světový trh s ropou čelí v roce 2026 obrovskému přebytku až 4 miliony barelů denně, což představuje téměř 4 % celosvětové poptávky. Tento odhad je výrazně vyšší než dřívější prognóza přebytku 3,3 milionu barelů a také převyšuje očekávání většiny analytiků i OPECu.
Nadbytek vzniká kombinací rychle rostoucí nabídky a utlumené poptávky. OPEC+ postupně ruší část předchozích těžebních škrtů a současně přibývá produkce mimo kartel – především z USA, Kanady, Brazílie a Guyany. IEA navíc upozorňuje na rekordní množství ropy přepravované po moři, které v září vzrostlo o 102 milionů barelů, což je nejvíce od pandemie COVID-19. Hlavní podíl na tom má zvýšená těžba v zemích Blízkého východu.
Z hlediska čísel IEA očekává, že:
-
Nabídka v roce 2025 poroste o 3,0 milionu barelů denně a v roce 2026 o dalších 2,4 milionu barelů denně.
-
Poptávka však poroste jen o 700 000 barelů denně v obou letech, což je hluboko pod historickým průměrem.
Hlavní příčinou slabé poptávky je zhoršující se makroekonomické prostředí a elektromobilita, která snižuje spotřebu paliv v dopravě. Oproti IEA zůstává OPEC optimističtější a očekává dvojnásobný růst poptávky – o 1,3 milionu barelů denně v roce 2025 – a výrazně menší růst nabídky mimo kartel.
Ceny ropy na situaci již reagují. Brent se aktuálně obchoduje těsně pod 62 USD za barel a WTI kolem 58 USD, což je blízko pětiměsíčního dna. Obchodníci sledují také geopolitické riziko spojené s napětím mezi USA a Čínou, které přispívá k nervozitě na trzích.
Zajímavý vývoj zaznamenala také ruská ropná ekonomika. IEA uvedla, že ruské příjmy z vývozu ropy a paliv v září klesly na 13,35 miliardy USD, přičemž export ropných produktů dosáhl nejnižší úrovně za poslední dekádu (mimo duben 2020). Pokles zpracování ropy v Rusku je důsledkem častých útoků ukrajinských dronů na rafinerie a infrastrukturu, což zároveň vedlo ke zvýšenému exportu surové ropy, která se neuplatnila v domácím zpracování. Cena ruské ropy Urals se přitom propadla o více než 13 USD pod referenční cenu Brent, což odráží přetlak na trhu.
Graf OIL.WTI (H4)
Cena americké ropy WTI pokračuje v poklesu a aktuálně se obchoduje kolem úrovně 58 USD. Cena se pohybuje výrazně pod klouzavými průměry EMA 50 (60,96 USD) a SMA 100 (62,26 USD), což potvrzuje silný sestupný trend. Momentum je stále negativní a CCI se nachází na velmi nízké hodnotě -137, tedy hluboko v pásmu přeprodanosti. Přesto zatím není patrná silnější reakce kupců, což naznačuje pokračující slabost trhu.
Zdroj: xStation5
