Royal Mail pod Křetínského vedením chystá první emisi dluhopisů

Společnost International Distribution Services (IDS), vlastník britské poštovní služby Royal Mail, plánuje první emisi dluhopisů od převzetí Danielem Křetínským. Nově oznámená transakce má podobu dvou eurových dluhopisů s dobou splatnosti čtyři a sedm let, přičemž emise bude benchmarkové velikosti.
Dluhopisy budou vydány prostřednictvím dceřiné společnosti IDS Financing Plc, přičemž setkání s investory začne 22. září. Část výnosů bude podle dostupných informací poskytnuta jako půjčka akcionáři EP UK BidCo Ltd., a to za účelem refinancování stávajícího dluhu. Zbylé prostředky mají být použity na úvěry pro další části skupiny a pro obecné korporátní účely.
Dluhopisy budou garantovány společnostmi IDS a General Logistics Systems B.V. a obsahují ochranné ustanovení – pokud by se rating firmy propadl pod investiční stupeň, kupón se zvýší o 125 bazických bodů. V případě navrácení ratingu zpět do investičního pásma se kupón vrací na původní úroveň.
Organizaci emise zajišťují banky BNP Paribas, Citigroup, Crédit Agricole, Intesa Sanpaolo, Societe Generale a UniCredit, přičemž Citigroup koordinuje setkání s investory.
Tato transakce přichází v době, kdy Křetínského holding EP Group usiluje o stabilizaci a restrukturalizaci tradiční britské pošty, která v posledních letech čelí poklesu objemu dopisních zásilek a nákladným pracovním sporům. Emise dluhopisů tak představuje klíčový krok ve financování transformace IDS a zároveň test důvěry investorů v nové vedení společnosti.
Graf IDS.UK (D1)
Akcie společnosti International Distribution Services (IDS), mateřské firmy Royal Mail, se po výrazném růstovém trendu v první polovině roku 2025 začínají stabilizovat a aktuálně se obchodují na ceně 3,592 GBP. Cena se mírně odklonila od svého vrcholu, přičemž klouzavé průměry EMA 50 (3,617 GBP) a SMA 100 (3,635 GBP) začínají tvořit první rezistenční zónu shora.
Technické indikátory ukazují na potenciální zpomalení růstové dynamiky:
-
RSI se propadl na úroveň 34,2, což indikuje blízkost přeprodané zóny, ale zatím bez známky obratu.
-
MACD se dostává pod signální linii a do záporných hodnot, což potvrzuje ztrátu momenta a možnost krátkodobé korekce.
-
Cena se drží těsně pod klouzavými průměry, což bývá prvním varovným signálem pro přechod z růstu do konsolidace nebo korekce.
Pokud cena neudrží support v oblasti 3,55–3,60 GBP, může následovat pokles směrem k psychologické hranici 3,30–3,35 GBP, kde se nachází předchozí konsolidační oblast. Naopak návrat nad 3,65 GBP by opět otevřel prostor pro pokračování růstového trendu.
Zdroj: xStation5
