SAE chtějí otevřít Hormuz i silou 🛢️

Spojené arabské emiráty jsou připraveny pomoci USA a dalším spojencům otevřít Hormuzský průliv, arabští představitelé uvedli, že jsou pro otevření Hormuzu i válečným způsobem. Pokud by k tomu došlo, šlo by o první zemi Perského zálivu, která by se po íránských útocích přímo zapojila do bojů.
Podle představitelů SAE prosazují rezoluci Rady bezpečnosti OSN, která by takový krok umožnila. Emirátská diplomacie zároveň vyzvala USA a vojenské mocnosti v Evropě a Asii, aby vytvořily koalici, která by průliv otevřela silou. Jeden z emirátských představitelů uvedl, že íránský režim má pocit, že bojuje o své přežití, a je ochoten stáhnout s sebou i globální ekonomiku tím, že nechá uzavřený průliv.
Podle arabských představitelů SAE by Spojené státy měly obsadit i ostrovy v okolí vodní cesty, včetně ostrova Abú Músá, který drží Írán už půl století a na který si nárokují i Emiráty. Saúdská Arábie a další státy Perského zálivu se nyní podle arabských představitelů obracejí proti íránskému režimu a chtějí, aby válka pokračovala, dokud nebude jejich režim ochromen nebo svržen.
Nově mnohem razantnější přístup SAE představuje zásadní změnu v jejich strategickém uvažování, jelikož Dubaj dlouhodobě financovala íránský režim. Emirátská diplomacie se před válkou snažila zprostředkovat mezi USA a Íránem, včetně návštěvy íránského bezpečnostního představitele Alího Larídžáního v Abú Zabí, který později zahynul při leteckém útoku.
Toto oznámení ze strany SAE přišlo krátce poté, co Donald Trump uvedl, že je ochoten ukončit konflikt i bez znovuotevření Hormuzského průlivu.
