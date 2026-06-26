Safran zvažuje akvizici francouzského výrobce mořských dronů Exail 🌊

Francouzská společnost Safran podle dostupných informací zvažuje možnou akvizici firmy Exail Technologies, která se specializuje na mořské drony a systémy pro odstraňování min. Jednání se zatím nacházejí v rané fázi a není jisté, zda skutečně povedou k nabídce nebo finální dohodě.
Exail se na trhu naposledy obchodoval kolem 101,50 EUR za akcii, což firmu oceňuje přibližně na 1,6 miliardy EUR. Vedle Safranu by se o společnost mohly zajímat i další francouzské obranné firmy. Atraktivita Exailu roste hlavně kvůli zvýšené poptávce po odminovacích systémech, kterou podporuje napětí na Blízkém východě a zaminování strategických námořních tras, včetně Hormuzského průlivu.
Safran je známý především výrobou leteckých motorů a komponentů, ale významnou část jeho byznysu tvoří také obranné technologie. Firma vyrábí mimo jiné navigační systémy a další vojenské vybavení. Právě proto by případné převzetí Exailu dávalo strategický smysl. Safran by si tím posílil pozici v oblasti námořní robotiky, autonomních systémů a technologií pro moderní obranu.
Exail působí v segmentu podmořských a námořních dronů, kde soupeří s většími hráči, jako jsou Thales, Saab nebo Kongsberg Gruppen. Jeho specializace na drony určené k vyhledávání a ničení min je v současném geopolitickém prostředí velmi žádaná. Námořní bezpečnost se totiž stává klíčovým tématem nejen pro armády, ale také pro globální obchod a energetické dodávky.
Významnou roli ve firmě stále hraje rodina Gorgé. Členové rodiny, včetně CEO Raphaëla Gorgého, drží přibližně 41 % akcií Exailu a mají 56 % hlasovacích práv. To znamená, že případná transakce by pravděpodobně musela získat jejich podporu. Rodinná holdingová společnost již v březnu prodala akcie v hodnotě 75,6 milionu EUR za cenu 126 EUR za kus poté, co akcie výrazně vzrostly.
Akcie Exailu se po vypuknutí války dostaly až téměř k úrovni 150 EUR, později však oslabily. Na sentiment negativně působí spor mezi společností a klíčovým investorem ICG ohledně ocenění firmy. Exail jedná o odkupu dluhopisů a preferenčních akcií držených tímto britským investorem a zároveň se snaží dokončit bankovní refinancování do konce roku.
Důležitým impulsem pro růst akcií Exailu byla velká zakázka z minulého roku v hodnotě přibližně 400 milionů EUR na minolovné drony pro nejmenované námořnictvo. Tato objednávka ukázala, že firma dokáže získávat významné kontrakty v rychle rostoucím obranném segmentu.
Z pohledu investorů by případný zájem Safranu mohl potvrdit, že evropské obranné technologie zůstávají velmi atraktivní. Segment dronů, autonomních systémů a námořní bezpečnosti může dál těžit z vyšších vojenských rozpočtů a rostoucí potřeby chránit strategické obchodní trasy. Zároveň ale platí, že u Exailu zůstává důležité sledovat výslednou cenu případné transakce, postoj rodiny Gorgé a vyřešení vztahu s investorem ICG.
Graf Exail Technologies (EXA.FR, D1)
Zdroj: xStation5
Graf Safran (SAF.FR, D1)
Zdroj: xStation5
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