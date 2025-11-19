Sage Group spouští zpětný odkup akcií za 300 milionů liber po silných výsledcích za rok 2025

-
Sage zvýšila zisk i tržby a upravený provozní zisk vzrostl o 17 % na 600 milionů liber.
-
Firma oznámila zpětný odkup akcií v hodnotě až 300 milionů liber a navýšila dividendu.
-
Provozní marže stoupla na 23,9 %, což potvrzuje silnou finanční disciplínu.
-
Investoři by měli sledovat udržitelnost růstu, marží a vývoj zadlužení.
-
Britská softwarová společnost Sage Group oznámila zahájení zpětného odkupu akcií v hodnotě až 300 milionů liber poté, co zveřejnila výrazně vyšší zisk i tržby za fiskální rok končící 30. září 2025. Zisk před zdaněním stoupl na 484 milionů liber z předchozích 426 milionů liber.
Zásadní ukazatel – upravený provozní zisk – vzrostl o 17 % na 600 milionů liber, přičemž provozní marže se rozšířila na 23,9 % z 22,4 %. Tržby narostly na 2,51 miliardy liber z 2,33 miliardy, tažené růstem na klíčových trzích. Organický růst tržeb činil 9 %.
Kapitálová politika a signál investorům
Zpětný odkup akcií podtrhuje důvěru vedení Sage v dlouhodobou schopnost generovat silné cash flow. Společnost rovněž oznámila závěrečnou dividendu 14,4 pence na akcii, čímž se celoroční výplata zvýšila o 7 % na 21,85 pence.
Program odkupu i růst dividendy potvrzují strategii disciplíny při alokaci kapitálu a stabilní finanční pozici.
Výkonnost podnikání a strategické souvislosti
Růst napříč trhy, pokračující posun k předplatitelskému modelu a zlepšování provozní efektivity stojí za výrazným posílením marží. Organický růst tržeb 9 % odpovídá tržním očekáváním a ukazuje stabilní poptávku po účetním a podnikových softwarových řešeních Sage.
Schopnost navyšovat marže a zároveň generovat dostatek hotovosti pro zpětný odkup akcií potvrzuje, že Sage je na cestě k udržitelnému růstu, nikoli pouze jednorázovému zlepšení výsledků.
Rizika a úvahy
Ačkoli jsou výsledky společnosti velmi pozitivní, investoři by měli sledovat, zda Sage dokáže udržet tempo růstu i marží do dalších období. Výzvy představuje konkurenční prostředí, makroekonomické tlaky a případné zpomalení investic firem.
Růst čistého dluhu během roku také vyžaduje pozornost, i když současná bilance zůstává zvládnutelná.
Výhled
Sage očekává v roce 2026 organický růst tržeb nejméně 9 % a další rozšiřování marží. Kombinace stabilního růstu, snižování nákladů, silného cash flow a orientace na akcionáře ji staví do výhodné pozice v segmentu podnikových softwarových služeb.
