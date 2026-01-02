Samsung se vrací do hry: nová generace HBM4 čipů získává uznání zákazníků

-
Na prahu roku 2026 přichází od společnosti Samsung Electronics povzbudivé zprávy. Její nová generace vysokorychlostních paměťových čipů HBM4 získala výrazné uznání od klíčových zákazníků. „Zákazníci nám řekli, že Samsung je zpět,“ uvedl v novoročním projevu spolugenerální ředitel a šéf polovodičové divize Jun Young-hyun, čímž dal najevo návrat firmy do čela vysoce konkurenčního segmentu čipů pro umělou inteligenci (AI).
Samsung se snaží dohnat své rivaly, zejména SK Hynix, který si v oblasti HBM pamětí drží dominantní postavení. Podle dat společnosti Counterpoint Research měl Hynix ve 3. čtvrtletí 2025 podíl 53 %, zatímco Samsung 35 % a Micron 11 %. Přestože Samsung zatím zůstává druhý, HBM4 čipy by mohly znamenat zásadní obrat, zejména pokud dojde k úspěšným dohodám s partnery, jako je Nvidia, s níž je Samsung „v těsném jednání“.
Jun přiznal, že firma má stále co zlepšovat, ale zdůraznil i další oblast růstu – foundry byznys, tedy výrobu čipů na zakázku. Ten byl v minulém roce posílen uzavřením obří dohody s Teslou v hodnotě 16,5 miliardy USD, která má posílit výrobní kapacity a schopnost konkurovat TSMC.
Růstová nálada se odrazila i na akciích: Samsung Electronics posílil o 7,2 % a SK Hynix o 4 % během prvního obchodního dne roku 2026, přičemž oba tituly dosáhly historických maxim. Pro srovnání, index KOSPI vzrostl o 2,3 %.
Šéf SK Hynixu Kwak Noh-Jung ve svém projevu varoval, že přestože se v roce 2025 dařilo díky rychlému nástupu AI, rok 2026 bude náročnější. Podle něj už není AI poptávka příjemným překvapením, ale základním očekáváním, a konkurence rychle sílí.
Další výzvy pro Samsung shrnul druhý spolugenerální ředitel TM Roh, který má na starosti mobilní zařízení a spotřební elektroniku. Rostoucí ceny komponent a globální obchodní bariéry představují rizika, na která chce firma reagovat diverzifikací dodavatelských řetězců a optimalizací provozů.
Graf SMSN.UK (D1)
Akcie společnosti Samsung pokračují ve velmi silném růstovém trendu a aktuálně se obchodují na úrovni 2 216 GBP, tedy na novém historickém maximu. Cena akcie se přitom výrazně vzdálila od obou klouzavých průměrů – EMA 50 se nachází na 1 784 GBP a SMA 100 na 1 607 GBP – což ukazuje na výraznou tržní dynamiku a sílu kupců. RSI osciluje kolem hodnoty 73,7, což značí překoupený stav trhu a možné krátkodobé zpomalení nebo konsolidaci, ale zároveň potvrzuje momentálně extrémní nákupní zájem. Vzhledem k silnému růstovému impulzu a zvýšené aktivitě investorů lze očekávat, že trh se může pokusit prorazit i výše, přičemž nejbližší podpora se rýsuje v oblasti předchozí konsolidace u 2 030–2 050 GBP.
Zdroj: xStation5
