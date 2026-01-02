USA udělily TSMC roční licenci pro dovoz čipových technologií do Číny

-
TSMC získalo roční americkou licenci pro dovoz čipového vybavení do závodu v Nankingu (Čína).
Závod vyrábí starší typy čipů (16nm a další), ne špičkové technologie.
Licence zajišťuje nepřerušený provoz a dodávky z čínské továrny.
Podobné licence dostaly i Samsung a SK Hynix, protože předchozí výjimky vypršely ke konci roku 2025.
Americké ministerstvo obchodu udělilo společnosti TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) roční exportní licenci, která umožňuje dovoz amerického čipového výrobního vybavení do závodu firmy v čínském Nankingu. TSMC o tom dnes informovala s tím, že rozhodnutí zajišťuje nepřerušený provoz továrny a dodávky produktů.
Licence je klíčová pro zachování výroby starších 16nm čipů a dalších tzv. mature nodes, které Nanking produkuje. Továrna sice nevyrábí nejpokročilejší polovodiče, ale stále představuje asi 2,4 % celkových tržeb společnosti, jak uvedla TSMC ve své výroční zprávě za rok 2024.
Stejný typ licence získaly i jihokorejské společnosti Samsung Electronics a SK Hynix, které v minulosti těžily z výjimek udělených Washingtonem v rámci tzv. "validated end-user" režimu. Tyto výjimky však vypršely 31. prosince 2025 a firmy musely pro rok 2026 nově žádat o exportní povolení.
Tento krok přichází v době, kdy se USA snaží omezit technologický rozvoj Číny, zejména v oblasti špičkových čipů. Přesto však americká administrativa umožňuje pokračování výroby méně pokročilých čipů, které nejsou považovány za strategicky citlivé, aby neohrozila globální dodavatelské řetězce.
Graf TSM.US (D1)
Akcie společnosti TSMC se po listopadové korekci stabilizovaly a v posledních dnech opět posilují. Aktuálně se obchodují na úrovni 303,87 USD, přičemž se cena nachází nad klouzavými průměry EMA 50 (290,44 USD) i SMA 100 (278,22 USD). To potvrzuje býčí technické nastavení a pokračující růstový trend. RSI se pohybuje na hodnotě 56,6, což značí neutrální až mírně pozitivní momentum, bez známek překoupenosti. Pokud akcie udrží současnou dynamiku, může dojít k ataku rezistenční zóny v oblasti 305–310 USD. Naopak support lze hledat v oblasti kolem 290 USD, kde se nachází EMA 50 a zároveň dřívější úroveň konsolidace.
Zdroj: xStation5
