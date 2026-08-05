Shopify překvapil silným výhledem. Akcie v předobchodní fázi vystřelily o více než 30 % 🛍️

Akcie společnosti Shopify výrazně posilují poté, co firma zveřejnila optimističtější výhled tržeb pro třetí čtvrtletí. Kanadský poskytovatel e-commerce platformy očekává růst tržeb v nižších třicítkách procent, čímž výrazně překonal odhady analytiků. Investoři na zprávu reagovali prudkým růstem akcií, které v předobchodní fázi přidávaly až 33,8 %.
Společnost uvedla, že očekává meziroční růst tržeb přesahující 30 %, zatímco tržní konsenzus počítal přibližně s 27% růstem. Pokud se prognóza naplní, půjde již o šesté čtvrtletí v řadě, kdy Shopify dosáhne více než třicetiprocentního růstu tržeb.
AI zatím marže výrazně nepoškozuje
Před zveřejněním výsledků panovaly obavy, že rostoucí investice do umělé inteligence budou výrazně zatěžovat ziskové marže společnosti. Shopify však oznámil, že provozní náklady ve druhém čtvrtletí vzrostly o 21 %, což bylo mírně méně, než očekávali analytici.
Firma zároveň pokračuje ve využívání AI při vlastním vývoji. Už během květnového výsledkového hovoru management uvedl, že více než polovina nového programového kódu vzniká s pomocí nástrojů založených na umělé inteligenci. To společnosti pomáhá zvyšovat produktivitu a částečně kompenzovat rostoucí náklady na vývoj.
Shopify čelil tlaku kvůli konkurenci
Navzdory silnému růstu podnikání byly akcie Shopify letos pod tlakem. Do úterního závěru obchodování ztrácely přibližně 25 %, zatímco index S&P 500 ve stejném období rostl přibližně o 11 %.
Jedním z důvodů byla rostoucí nejistota kolem dopadu umělé inteligence na sektor e-commerce. Analytici společnosti Rothschild & Co Redburn v červenci snížili doporučení pro akcie na neutrální s odůvodněním, že Meta Platforms agresivně rozšiřuje AI nástroje určené malým podnikům. Ty by podle nich mohly v budoucnu oslabit konkurenční výhodu Shopify.
Silnější než očekávaný výhled však naznačuje, že poptávka po službách Shopify zůstává velmi robustní a společnost si zatím dokáže udržovat vysoké tempo růstu i v prostředí sílící konkurence.
Pro investory bude nyní klíčové sledovat, zda Shopify dokáže vysokou dynamiku tržeb udržet i v dalších čtvrtletích a současně kontrolovat náklady spojené s rozvojem umělé inteligence.
Graf Shopify (SHOP.US, D1)
Zdroj: xStation5
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