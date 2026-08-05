Arista Networks: výsledky, které trh očekával, a výhled, který udržuje AI optimismus naživu

Byl to report, po kterém trh neměl velký důvod k pochybnostem. Arista Networks nejen výrazně překonala očekávání analytiků, ale také předložila výhled na příští čtvrtletí, který opět výrazně překonal tržní konsenzus. V předburzovním obchodování akcie společnosti rostou o více než 12 %.
Nejdůležitější finanční údaje z reportu za druhé čtvrtletí roku 2026 ukazují rozsah současného růstu Aristy:
-
Tržby: 3,04 mld. USD, což představuje meziroční nárůst o 37,7 % a o 12,1 % oproti předchozímu čtvrtletí. Společnost poprvé v historii překročila hranici 3 mld. USD čtvrtletních tržeb.
-
Upravený zisk na akcii (EPS): 1,02 USD oproti přibližně 0,89 USD očekávaným analytiky. Výsledek znamená meziroční nárůst přibližně o 40 % a výrazné překonání konsenzu.
-
Upravená provozní marže: 49,9 % oproti 48,8 % před rokem. Navzdory dynamickému růstu tržeb si Arista udržuje mimořádně vysokou ziskovost.
-
Hrubá marže: přibližně 65 %, což dokládá sílu obchodního modelu a schopnost společnosti udržovat vysokou finanční efektivitu.
-
Výhled tržeb na třetí čtvrtletí roku 2026: přibližně 3,3 mld. USD, tedy výrazně nad dřívějšími tržními očekáváními.
-
Výhled upraveného EPS na třetí čtvrtletí: 1,06–1,08 USD, rovněž nad konsenzem analytiků.
-
Výhled provozní marže: 48–49 %, což naznačuje, že další růst tržeb by neměl být doprovázen výraznějším zhoršením ziskovosti.
-
Celoroční výhled: vedení očekává přibližně 12,6 mld. USD tržeb v roce 2026, což představuje meziroční nárůst přibližně o 40 %.
Soubor těchto dat odhaluje nejdůležitější prvek současného příběhu Aristy: společnost nejen roste velmi rychle díky investicím do AI infrastruktury, ale zároveň zůstává jednou z nejziskovějších firem v celém segmentu technologické infrastruktury.
Trh dostal přesně to, co od jedné z nejdůležitějších společností spojených s rozvojem AI infrastruktury očekával. Rychlý růst tržeb, výrazné překonání výhledů, velmi vysoká ziskovost a perspektiva dalšího zrychlení v nadcházejících měsících. Stejně důležité je, že report potvrzuje, že poptávka spojená s umělou inteligencí zůstává mimořádně silná a neomezuje se pouze na výrobce čipů.
Arista zakončila druhé čtvrtletí s tržbami ve výši 3,04 mld. USD, čímž poprvé ve své historii překročila hranici 3 mld. USD čtvrtletních tržeb. Výsledek představuje meziroční nárůst o 37,7 % a o 12,1 % oproti předchozímu čtvrtletí. Tržby přitom překonaly tržní konsenzus přibližně o 210 mil. USD.
Upravený zisk na akcii dosáhl 1,02 USD oproti tržním očekáváním přibližně 0,89 USD. To znamená nárůst o téměř 40 % meziročně a jedno z nejsilnějších pozitivních překvapení celého reportu.
U Aristy však nejde pouze o samotný fakt překonání výhledů. Stejně důležitá je kvalita tohoto růstu. Společnost zvyšuje tržby tempem blížícím se 40 %, přičemž si udržuje upravenou provozní marži na úrovni téměř 50 %. Tato kombinace velmi rychlého růstu a mimořádně vysoké ziskovosti zůstává jedním z největších předností celého obchodního modelu.
Upravená provozní marže dosáhla 49,9 % oproti 48,8 % před rokem. Arista nejen rozšiřuje svůj provoz, ale dokáže si při tom udržet vysokou finanční efektivitu. Při rostoucích tržbách a stále větší škále podnikání společnost nadále generuje velmi vysoké zisky, což ji jasně odlišuje od mnoha firem rostoucích tempem typickým pro sektor AI.
Nejdůležitější část celého příběhu se však skrývá v rostoucí poptávce po síťové infrastruktuře pro datová centra. S tím, jak roste rozsah modelů umělé inteligence, roste nejen poptávka po AI procesorech a čipech. Stále větší význam nabývá také způsob, jakým jsou tisíce obvodů vzájemně propojeny a jak rychle mohou mezi sebou vyměňovat data.
Právě zde se nachází místo Aristy v současném AI boomu.
Společnost dodává přepínače a síťová řešení zajišťující komunikaci uvnitř velkých datových center. V případě rozsáhlých datových center přestává být síť pouhým pomocným prvkem. Stává se jednou z klíčových součástí celé infrastruktury, protože výkon systému závisí nejen na výkonu samotných čipů, ale také na rychlosti a efektivitě výměny dat mezi nimi.
Čím větší se stávají AI klastry, tím větší význam má propustnost sítě, nízká latence a schopnost obsloužit stále větší počet připojení. Arista tak těží ze stejného trendu, který pohání výsledky výrobců čipů, ale podílí se na něm z jiné části hodnotového řetězce.
Včerejší report ukazuje, že poptávka po síťových řešeních zůstává velmi silná. Arista profituje jak z rostoucích investic největších technologických firem, tak ze zvyšující se poptávky ze strany korporátních zákazníků. Růst se již neopírá výhradně o několik největších odběratelů cloudových služeb, což dále posiluje kvalitu celého příběhu.
Velmi důležitým prvkem reportu je rovněž výhled na třetí čtvrtletí. Arista očekává tržby na úrovni přibližně 3,3 mld. USD. To je výsledek výrazně vyšší, než jaký trh dříve předpokládal, a znamená, že společnost nadále vnímá velmi silnou poptávku po svých řešeních.
Výhled upraveného zisku na akcii v rozmezí 1,06 až 1,08 USD rovněž překonal tržní konsenzus. Vedení přitom očekává udržení upravené provozní marže v rozmezí 48 % až 49 %, což naznačuje, že další růst tržeb by neměl jít na úkor výraznějšího zhoršení ziskovosti.
Trh tak v praxi dostal nejen velmi silné výsledky za druhé čtvrtletí, ale také potvrzení, že stávající momentum by se mohlo udržet i v nadcházejících měsících.
To je zvláště důležité v kontextu celého narativu o umělé inteligenci. V posledních čtvrtletích se investoři stále častěji zamýšleli nad tím, zda rekordní výdaje největších technologických firem na datová centra budou nadále růst a zda poptávka po AI infrastruktuře zůstane dostatečně silná, aby ospravedlnila rozsah těchto investic.
Výsledky Aristy představují další argument pro to, že současný investiční cyklus stále pokračuje.
Poptávka po AI nekončí nákupem čipů. Budování velkých datových center vyžaduje také rozvoj veškeré doprovodné infrastruktury a sítě se stávají jedním z nejdůležitějších prvků umožňujících efektivní využití stále větších výpočetních klastrů. Rostoucí tržby Aristy ukazují, že investice do této oblasti zůstávají velmi aktivní.
To ovšem neznamená, že rizika zcela mizí. Akcie Aristy jsou oceňovány s přihlédnutím k vysokým očekáváním dalšího růstu a společnost zůstává závislá na výši výdajů svých největších cloudových zákazníků. Při současném ocenění bude trh nadále vyžadovat rychlý růst a udržení velmi vysoké ziskovosti.
Dnešní report nicméně ukazuje, že Arista tyto požadavky stále plní.
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
📈 Vítězové a poražení z S&P 500 (4.8.2026)
🎥 Výsledková sezóna s XTB: Dosáhne SpaceX do roku 2030 tržeb 1 bilionu USD?
Ranní shrnutí (05.08.2026)
Denní shrnutí: Nasdaq 100 roste o 3,2 % – Je býčí trh zpět? (04.08.2026)
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 77 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.