Shrnutí trhů 🔼 Evropské a americké akcie rostou – Morgan Stanley vidí v Evropě růstový potenciál (30.06.2026)

Evropské burzy zahájily úterní obchodování výraznými zisky, taženy optimismem z Asie a Wall Street – index STOXX 50 tak přidával přibližně 0,6 % a STOXX 600 rostl o téměř 1 %. Hlavním motorem vzestupů byl především technologický sektor, který dohání předchozí ztráty díky zlepšení nálady kolem společností spojených s umělou inteligencí a rostoucím očekáváním oživení poptávky.
- Mezi lídry nárůstů se zařadily evropské polovodičové společnosti. Akcie ASML rostou o více než 3,5 %, Infineon přidával 2,5 % a STMicroelectronics posiloval o téměř 3 %, což potvrzuje návrat kapitálu do segmentu AI a výrobců čipů. Americký dolar dnes posiluje a ropa se pokouší odrazit zpět k necelým 74 USD za barel.
- Euro Stoxx 50 zůstává blízko historických maxim, ztrácí pouhých přibližně 0,7 % oproti rekordní úrovni, a od začátku roku si index připsal již téměř 8,5 %.
- Motorem vzestupů zůstává technologický sektor, který je jednoznačně nejsilnějším odvětvím jak v jednodenním pohledu, tak od začátku roku, zatímco relativně slabší výkonnost vykazují spotřebitelské společnosti a komunikační sektor. Přibližně 64 % společností v indexu se udržuje nad 200denním klouzavým průměrem, což nadále svědčí o převaze dlouhodobého rostoucího trendu.
Mezi relativně nejsilnějšími společnostmi dominují Infineon, ASML a Siemens, zatímco největšími letošními prohrávajícími zůstávají mimo jiné BMW, SAP, Mercedes-Benz a Adyen. Ocenění indexu na úrovni přibližně 18,8násobku zisků zůstává umírněné v porovnání s americkými benchmarky, což podporuje tezi o postupném růstu zájmu o evropský akciový trh.
Zdroj: XTB Research
Úterní obchodování v Evropě dominovaly průmyslové, technologické a energetické transformační společnosti. Mezi lídry se zařadily Siemens Energy (+4,6 %), Siemens (+3,8 %) a ASML (+3,7 %), což potvrzuje přetrvávající příliv kapitálu do segmentu AI a energetické infrastruktury. Výrazně přidávaly také Schneider Electric, Infineon a Safran, které těží ze zlepšení nálady kolem evropského průmyslového sektoru. Na opačném konci trhu se ocitly především telekomunikační, luxusní a automobilové společnosti, přičemž největší ztráty zaznamenaly Deutsche Telekom, LVMH a Volkswagen. Navzdory jednodenním poklesům část zlevněných společností zůstává v ročním srovnání výrazně v plusu, zatímco lídři vzestupů si od začátku roku udržují velmi silnou dynamiku.
Zdroj: XTB Research
Graf EU50 a DE40
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
Prognóza Morgan Stanley
Morgan Stanley se domnívá, že evropské burzy mají šanci pokračovat v dobrém tažení i ve druhém pololetí. Podle stratégů banky investoři od sektoru umělé inteligence neodvracejí, nýbrž stále častěji hledají způsoby, jak omezit riziko plynoucí z vysoké koncentrace kapitálu v amerických technologických společnostech. Jedním z hlavních beneficientů tohoto trendu se stává právě Evropa.
Evropské indexy od začátku roku dosahují výkonnosti srovnatelné s americkým S&P 500 a dohánějí ztráty z dřívějšího geopolitického napětí. Podle Morgan Stanley nejde o pouhý krátkodobý odraz, nýbrž o začátek širšího přílivu kapitálu.
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Pokles cen ropy po dohodě mezi USA a Íránem zlepšil výhledy evropských podniků tím, že snížil náklady na energii a podpořil marže v řadě odvětví. Analytici nicméně zdůrazňují, že hlavním motorem přílivu prostředků do Evropy není samotné zklidnění geopolitické situace, ale rostoucí volatilita akcií AI ve Spojených státech. Investoři chtějí zachovat expozici vůči umělé inteligenci a zároveň zvýšit podíl ostatních trhů v portfoliích.
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Přibližně 90 % letošních vzestupů evropských indexů vygenerovaly sektory spjaté s AI, včetně výrobců polovodičů, technologického vybavení, investičního zboží a společností těžících měď a jiné průmyslové kovy.
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Morgan Stanley upozorňuje, že evropské společnosti jsou na kondici místní ekonomiky závislé výrazně méně, než se obecně předpokládá. Přibližně 55 % jejich příjmů pochází ze zahraničí, takže slabší růst HDP nebo horší hodnoty PMI mají na výsledky mnoha podniků omezený dopad.
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Prognózy předpokládají růst zisků evropských společností o více než 16 % v letošním roce, což podle banky investoři stále nedoceňují. Zvláště atraktivně jsou hodnoceny evropské banky, které těží z vyšších úrokových sazeb, zlepšují finanční výsledky, provádějí zpětné odkupy akcií a udržují atraktivní dividendovou politiku.
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Podle stratégů banky pochází přibližně 60 % zisků celého evropského trhu v současnosti ze sektorů, které profitují z vyšší inflace, jako jsou banky, reálná aktiva a společnosti spojené s rozvojem umělé inteligence.
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Morgan Stanley rovněž poukazuje na to, že diskont ocenění evropských akcií vůči americkému trhu se po mnoha letech historicky nízkých úrovní začal výrazně zmenšovat, což může vytvořit prostor pro další příliv kapitálu.
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Mezi nejatraktivnější sektory pro druhé pololetí banka řadí výrobce polovodičů, společnosti těžící kovy – zejména měď –, banky, výrobce investičního zboží a sektor veřejných služeb, který navíc profituje z investic do energetické transformace a rozvoje infrastruktury pro AI.
Akcie ASML (ASML.NL), interval D1)
Zdroj: xStation5
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