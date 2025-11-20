Siemens Energy oznámil zpětný odkup akcií až za 6 miliard eur – trh reaguje pozitivně

-
Siemens Energy plánuje zpětný odkup akcií až za 6 miliard eur do roku 2028.
-
Akcie firmy od začátku roku výrazně vzrostly, taženy silnou poptávkou po plynových turbínách a vybavení pro datová centra.
-
Společnost zvýšila své střednědobé finanční cíle, což podporuje pozitivní tržní sentiment.
-
Buyback je vnímán jako projev důvěry vedení ve stabilitu a další růst hodnoty společnosti.
-
Německý energetický gigant Siemens Energy AG oznámil plán na zpětný odkup vlastních akcií až do výše 6 miliard eur, přičemž celý proces má být dokončen do konce fiskálního roku 2028, který končí v září. Tato zpráva přichází v době, kdy se akcie společnosti více než zdvojnásobily od začátku roku, a to zejména díky zvýšenému optimismu investorů ohledně rozmachu investic do datových center.
Společnost, která se specializuje na výrobu plynových a větrných turbín a také technologií pro elektrické sítě, minulý týden zvýšila své střednědobé finanční cíle. Důvodem je silná poptávka po jejích produktech, zejména v oblasti plynových turbín a vybavení pro datová centra, které jsou klíčovou infrastrukturou pro energeticky náročné cloudové a AI servery.
Zpětný odkup akcií je vnímán jako krok posilující důvěru v budoucí ziskovost a stabilitu firmy. Také naznačuje, že vedení společnosti považuje současné ocenění akcií za výhodné a věří ve střednědobý až dlouhodobý růst.
Díky těmto pozitivním zprávám a nově oznámenému odkupu může Siemens Energy dále upevnit svou pozici v sektoru energetiky, který zažívá zásadní transformaci směrem k vyšší efektivitě a digitální infrastruktuře.
Graf ENR.DE (D1)
Akcie společnosti Siemens Energy se aktuálně obchodují na ceně 115,35 EUR, což představuje nové lokální maximum. Cena překonala předchozí úrovně odporu a potvrzuje pokračující býčí trend. Akcie se drží nad klouzavými průměry EMA 50 (103,65 EUR) a SMA 100 (98,76 EUR), což dále podporuje pozitivní technické nastavení. RSI dosahuje hodnoty 59,1, což ukazuje na zdravý růst bez známek překoupenosti, a tedy potenciální prostor pro další posílení.
Zdroj: xStation5
