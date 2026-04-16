Silná makrodata z USA: žádosti o podporu v nezaměstnanosti nižší, než se očekávalo, Philly Fed roste

Žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA
- Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti: 207 tis. (očekávání: 213 tis.; předchozí: 218 tis.)
- Pokračující žádosti o podporu: 1 818 tis. (očekávání: 1 810 tis.; předchozí: 1 787 tis.)
- Výrobní index Philadelphia Fed (duben): 26,7 (očekávání: 10,3; předchozí: 18,1)
Americké žádosti o podporu v nezaměstnanosti vysílají velmi smíšené signály. Nové žádosti dopadly výrazně lépe, než se očekávalo, což ukazuje na krátkodobou sílu trhu práce. Pokračující žádosti ale znovu vzrostly, a navíc nad odhady.
To naznačuje, že trh se může soustředit především na krátkodobou odolnost trhu práce, udržovat optimismus a zároveň přehlížet postupné strukturální zhoršování. Tato data tak budou pravděpodobně obtížně interpretovatelná jak pro Fed, tak pro investory.
Zároveň index Philadelphia Fed ve výrobě pozitivně překvapil. Poslední měsíce podle všeho ukazují na pomalé, ale stabilní zlepšování ve zpracovatelském sektoru. Tržní reakce zatím zůstává omezená.
EURUSD (M1)
Zdroj: xStation5
