SpaceX, Anthropic a OpenAI čeká náročná zkouška Wall Street ⚠️

SpaceX a Anthropic se připravují na burzovní debuty, které by mohly patřit k největším v historii amerického trhu. V pozadí se zároveň objevují spekulace, že by se podobným směrem mohla vydat i OpenAI. Pro tyto firmy však vstup na burzu nebude jen oslavou technologických vizí, ale také velmi náročnou zkouškou důvěryhodnosti před investory.
Proces IPO je mimořádně citlivý. Firmy musí investorům ukázat, že dokážou nejen růst, ale také dlouhodobě vydělávat. Zároveň musí jejich vedení působit profesionálně, disciplinovaně a předvídatelně. To může být výzva zejména u společností, které prodávají velmi ambiciózní příběhy – od raketových letů až po umělou inteligenci.
Historie ukazuje, že i silné technologické firmy mohou před IPO udělat chyby. Před vstupem Googlu na burzu v roce 2004 poskytli Sergey Brin a Larry Page rozhovor magazínu Playboy během takzvaného tichého období. To je fáze, kdy mají manažeři omezit veřejné komentáře před IPO. Google pak musel celý rozhovor zahrnout do svého registračního dokumentu S-1, což se stalo jedním z nejznámějších varovných příkladů.
Podobný problém řešil i Salesforce. Marc Benioff nechal reportéra New York Times sledovat svůj pracovní den a mluvil o potenciálu firmy, přestože si byl vědom, že tím může porušit pravidla. Výsledkem bylo odložení IPO o měsíc. Pro firmy jako SpaceX nebo Anthropic je to důležité připomenutí, že před vstupem na burzu může i mediální chyba změnit harmonogram celé transakce.
Jedním z nejdůležitějších momentů IPO je roadshow. Během ní vedení firmy představuje byznys investorům a odpovídá na náročné otázky. Právě zde se často ukáže, zda dokáže management přesvědčit trh nejen čísly, ale i vystupováním. Investoři sledují, jak manažeři komunikují, jak reagují pod tlakem a zda působí jako lidé, kterým lze svěřit kapitál.
Riziko image se ukázalo například při IPO Facebooku v roce 2012. Mark Zuckerberg dorazil na některá setkání s investory v mikině a teniskách, což část trhu vnímala jako signál nedostatečné vážnosti. Akcie Facebooku po vstupu na burzu v prvních dnech klesly zhruba o 20 %, i když se později z firmy stal jeden z nejhodnotnějších podniků světa.
U SpaceX může být citlivým faktorem Elon Musk. Jeho neformální a často velmi přímá komunikace na síti X může být v prostředí IPO riziková. Burzovní proces je svázaný pravidly, očekáváním investorů a regulatorními limity. Jakýkoli nepromyšlený komentář může přitáhnout pozornost trhu i regulátorů.
SpaceX bude muset investorům vysvětlit nejen svůj raketový byznys, ale pravděpodobně také souvislosti kolem ztrátové AI jednotky xAI a širší strategii Elona Muska. To může být složitější než klasická prezentace finančních výsledků, protože investoři budou chtít vidět konkrétní cestu k růstu, maržím a návratnosti kapitálu.
U firem jako Anthropic a případně OpenAI může být výzvou jiný problém. Umělá inteligence je extrémně atraktivní investiční téma, ale zároveň vyvolává otázky ohledně přesnosti, nákladů, regulace a komerční udržitelnosti. Chatboti jsou známí tím, že mohou vytvářet nesprávné odpovědi, což může být pro Wall Street, zvyklou na tvrdá čísla a jasné projekce, citlivé téma.
Další riziko se skrývá přímo v dokumentech S-1. Groupon při svém IPO v roce 2011 čelil kritice za vlastní finanční ukazatel, který nezahrnoval důležitý náklad na marketing. Firma musela dokument přepracovat a lépe vysvětlit, jak své výsledky prezentuje. To ukazuje, že investoři i regulátoři budou velmi pozorně sledovat, zda firmy nepoužívají příliš kreativní metriky.
Ještě větším varováním je WeWork. Společnost v roce 2019 ve svém registračním dokumentu ukázala obrovské ztráty a zároveň kontroverzní transakce spojené s tehdejším šéfem Adamem Neumannem. Krátce před plánovanou roadshow musela IPO stáhnout, protože důvěra investorů prudce oslabila a ocenění společnosti se propadlo.
Někdy může IPO selhat i kvůli technickému problému. Společnost BATS chtěla v roce 2012 ukázat sílu vlastní obchodní platformy tím, že na ní uvede své akcie. Místo toho však technická chyba narušila obchodování a akcie se během sekund propadly z 16 USD až na jeden cent. Firma nakonec IPO mimořádně stáhla.
Pro SpaceX, Anthropic a další technologické firmy je z těchto příkladů jasné poučení. Samotný silný příběh už nestačí. Investoři budou chtít vidět disciplínu, transparentnost, přesvědčivé finanční údaje a schopnost vedení pohybovat se v přísně regulovaném prostředí veřejných trhů.
Současná IPO vlna může být pro technologický sektor obrovskou příležitostí. Zároveň však platí, že čím vyšší jsou očekávání, tím menší prostor zůstává pro chyby. U firem s ambicemi změnit svět může burza velmi rychle připomenout, že kapitálový trh odměňuje nejen vize, ale především důvěru, čísla a disciplínu.
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Laser Photonics roste v premarketu o 57 % kvůli spekulacím o možné zakázce od americké armády
Broadcom po obří rally čeká zásadní test výsledků 💰
Nestlé kupuje yfood a posiluje v trhu meal-replacement produktů 🍽️
Evropská unie se připravuje na obchodní válku s Čínou ⚔️
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.