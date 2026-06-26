SpaceX může čekat zvýšená volatilita kvůli zařazení do indexů Russell 🎢

Akcie společnosti SpaceX mohou dnes zažít další výrazně volatilní obchodní seanci. Důvodem je zařazení firmy do amerických indexů Russell v rámci pravidelné pololetní revize. Tento krok znamená, že pasivně spravované fondy sledující tyto indexy budou muset nakoupit akcie SpaceX, aby jejich portfolia odpovídala novému složení indexů.
SpaceX má za sebou mimořádně bouřlivý vstup na burzu. Po IPO za cenu 135 USD akcie nejprve prudce rostly a 16. června se během obchodování dostaly až na 225,64 USD, což znamenalo nárůst o 67 %. Následně však přišel prudký pokles a ve čtvrtek akcie uzavřely na 153 USD. I po tomto propadu se ale stále obchodují nad cenou z IPO.
Investoři se nyní snaží ocenit firmu, která má obrovský růstový příběh, ale zároveň stále vykazuje vysoké ztráty. SpaceX podle uvedených údajů loni prodělala 4,9 miliardy USD, přesto její podporovatelé věří, že může v příští dekádě dominovat v oblastech satelitního internetu, AI infrastruktury a komerčních vesmírných startů.
Klíčovým faktorem pátečního obchodování bude nízký objem volně obchodovaných akcií. Tržní kapitalizace SpaceX se pohybuje kolem 2 bilionů USD, což ji staví téměř na úroveň Amazonu. Na burze je však volně obchodováno pouze zhruba 100 miliard USD v akciích, zatímco zbytek drží Elon Musk, další insideři a zaměstnanci. Právě omezený free float může zesílit cenové pohyby, pokud budou indexové fondy nakupovat ve stejný čas.
Podle odhadu Jefferies budou pasivní fondy muset nakoupit akcie SpaceX za téměř 3 miliardy USD, aby kopírovaly indexy Russell. Největší aktivita se pravděpodobně odehraje ke konci páteční seance, protože správci fondů se budou snažit co nejvíce přiblížit závěrečné ceně indexu a snížit tak takzvanou tracking error.
To může vytvořit tlak v závěrečné aukci. Podobná situace nastala v minulosti například u Tesly, když byla v roce 2020 zařazena do indexu S&P 500. Tehdy nákupní tlak v závěru obchodování pomohl akciím k růstu o 6 %. U SpaceX však zůstává otázkou, zda převáží technický nákupní tlak fondů, nebo obavy z vysokého ocenění.
Ocenění SpaceX je mimořádně náročné. Po nedávném poklesu se akcie stále obchodují přibližně za 107násobek očekávaných tržeb pro rok 2025. Pro srovnání, Nvidia se nedávno obchodovala kolem 21násobku tržeb. To ukazuje, že trh u SpaceX započítává velmi silný budoucí růst, ale zároveň ponechává jen malý prostor pro zklamání.
Dalším impulsem může být plánované zařazení SpaceX do indexu Nasdaq 100 v červenci. To by znamenalo další nucené nákupy ze strany velkých fondů, například těch navázaných na ETF Invesco QQQ. Naopak do indexu S&P 500 se firma zatím nedostane, protože S&P Global ponechala v platnosti pravidla vyžadující ziskovost v posledním čtvrtletí i v součtu posledních čtyř kvartálů.
Z pohledu investorů tak SpaceX zůstává mimořádně atraktivním, ale také rizikovým titulem. Krátkodobě mohou cenu výrazně ovlivňovat indexové toky a omezená likvidita. Dlouhodobě však bude rozhodovat hlavně to, zda firma dokáže ospravedlnit extrémní valuaci růstem tržeb, zlepšením ziskovosti a dominancí v klíčových trzích budoucí infrastruktury.
Graf SpaceX (SPCX.US, M15)
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