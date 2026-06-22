🚨 SpaceX před otevřením trhu klesá o 4 %, je to začátek hlubší korekce?

Po rekordním IPO vyvolaly akcie během prvního týdne obchodní horečku, kdy retailoví investoři a obchodníci s opcemi spekulovali na firmu Elona Muska spojující raketový průmysl a umělou inteligenci.
Společnost také dnes oznámila prodej dluhopisů, díky kterému plánuje získat alespoň 20 miliard USD. Doba splatnosti by se měla pohybovat v rozmezí 5–30 let a měla by sloužit k refinancování úvěru. Prostředky budou využity na AI projekty, včetně výstavby datových center a infrastruktury, přičemž AI se očekává jako klíčový zdroj zisku v následujících letech.
V den IPO 12. června akcie vyskočily o 19 %, společnost získala více než 75 miliard USD, a na okamžik se stala šestou největší americkou firmou podle tržní kapitalizace, přestože stále vykazuje ztrátu. Obrat akcií během prvních dní byl nejvyšší mezi velkými americkými firmami, v jednom momentu přes 3,5× vyšší než u Nvidie.
Retailoví investoři nakoupili rekordní 20 % IPO akcií, přičemž čistý nákup v den debutu činil 117,6 milionu USD, což je nejvyšší retailový nákup při debutu v historii. Obchodování s opcemi začalo 16. června, objem dosáhl rekordní úrovně a převládala býčí aktivita, což ukazuje silnou poptávku po akciích SpaceX.
SpaceX během prvních tří obchodních seancí krátce překonalo Microsoft a stalo se čtvrtou nejhodnotnější firmou světa, na konci týdne však akcie narazily poklesly.
Graf SpaceX (SPCX, M30)
Zdroj: xStation05
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Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 74 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.