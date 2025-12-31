Španělský trh zažívá nejlepší rok za desítky let

- Ibex 35 je letos zhruba +50 %, nejlepší výkon od začátku 90. let a zároveň nejvýkonnější velký trh v Evropě
- Odhady růstu zisků španělských firem vzrostly letos o více než 15 %, hlavním tahounem rally jsou banky v čele se Santander, BBVA a Unicaja
- Indra Sistemas posílila asi o 185 % díky poptávce po obranných titulech, valuace Ibexu je kolem 14násobku očekávaných zisků, stále ale se slevou zhruba 8 % vůči Stoxx 600
- Ibex 35 je letos zhruba +50 %, nejlepší výkon od začátku 90. let a zároveň nejvýkonnější velký trh v Evropě
- Odhady růstu zisků španělských firem vzrostly letos o více než 15 %, hlavním tahounem rally jsou banky v čele se Santander, BBVA a Unicaja
- Indra Sistemas posílila asi o 185 % díky poptávce po obranných titulech, valuace Ibexu je kolem 14násobku očekávaných zisků, stále ale se slevou zhruba 8 % vůči Stoxx 600
Španělské akcie míří k nejlepšímu roku od začátku 90. let. Index Ibex 35 byl do úterního uzavření v plusu zhruba 50 %, což by byl nejsilnější roční výkon za 32 let a zároveň nejlepší výsledek mezi hlavními evropskými trhy. Strategové navíc dál vidí prostor pro růst díky zlepšujícímu se výhledu zisků.
Zisky a menší citlivost na USA
Odhady růstu zisků španělských firem se letos zvýšily o více než 15 % a překonávají evropské konkurenty. Pomáhá i to, že španělský trh má relativně nízkou expozici vůči USA a clům prezidenta Donalda Trumpa. Akcie se obchodují na rekordních úrovních, přičemž nízká nezaměstnanost a mírná inflace přispěly k letošním zlepšením ratingu od tří hlavních agentur. Podle Mabrouka Chetouana z Natixis IM Solutions je tento růst více postavený na „fundamentálně solidních“ faktorech.
Banky táhnou většinu rally
Bankovní sektor se postaral o většinu růstu indexu. Šest z deseti nejvýkonnějších titulů byly banky, v čele s Banco Santander, Unicaja Banco a BBVA, jejichž akcie letos vzrostly o více než 100 %. Santander a BBVA se zároveň staly dvěma největšími bankami v Evropské unii podle tržní kapitalizace. Chetouane navíc upozorňuje, že silná poptávka po úvěrech od firem i domácností naznačuje, že růst Ibexu může mít pokračování i v roce 2026.
Obrana zvedá lídra indexu a valuace jsou výš
Nejvýkonnější titul Ibexu táhne obranný příběh. Indra Sistemas, dodavatel senzorů, radarů a elektronických systémů pro letadla, lodě i obrněná vozidla, letos posílila o 185 % díky zvýšenému zájmu o obranné firmy, když Evropa urychluje zbrojení kvůli pokračující ruské invazi na Ukrajinu. Růst ale zároveň zdražil celý trh. Ibex se obchoduje zhruba za 14násobek očekávaných zisků, tedy nad svým dlouhodobým průměrem, přesto je stále téměř o 8 % levnější než širší index Stoxx 600.
Graf: SPA35 (D1)
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na indexy z různých krajin!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
BREAKING: Výrobní PMI v eurozóně zaostal za odhadem 🇪🇺 📉
Stříbro posiluje o 4 % 📈Vzniká sestupný trojúhelník?
Technická analýza - DE40 (02.01.2026)
Ranní shrnutí (02.01.2026)
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.