Společnost týdne – Hewlett Packard Enterprise (11.09.2025)

Hewlett Packard Enterprise (HPE), se sídlem v Houstonu v Texasu, patří mezi klíčové hráče na trhu podnikových technologických řešení. Společnost vznikla v roce 2015 oddělením od původní firmy Hewlett-Packard, což jí umožnilo zaměřit se na dodávky pokročilých IT produktů a služeb, především pro velké podniky a instituce. Od té doby si HPE systematicky buduje svou pozici jako poskytovatel komplexní IT infrastruktury, která kombinuje tradiční serverová řešení s moderními cloudovými technologiemi a službami správy dat.
Dnes je Hewlett Packard Enterprise jedním z lídrů na globálním trhu podnikových technologií a nabízí široké portfolio, které zahrnuje servery, úložné systémy, síťová řešení, cloudové služby i konzultace.
Začněte investovat ještě dnes nebo vyzkoušejte testovací účet zdarmaOtevřít účet Vyzkoušet platformu Stáhnout mobilní aplikaci Stáhnout mobilní aplikaci
Portfolio Hewlett Packard Enterprise
Portfolio společnosti Hewlett Packard Enterprise (HPE) představuje ucelenou a pokročilou nabídku v oblasti IT infrastruktury, cloudových řešení a služeb digitální transformace. Firma poskytuje technologie a služby, které podporují digitální transformaci podniků po celém světě a umožňují efektivní správu dat, aplikací i IT infrastruktury.
-
Servery (ProLiant, Apollo, Synergy) – Výkonné servery pro široké spektrum podnikových aplikací, od malých firem po velká datová centra.
-
Úložné systémy (Nimble Storage, Primera, 3PAR) – Pokročilá řešení pro ukládání dat s rychlým a bezpečným přístupem.
-
Cloudová a hybridní řešení (GreenLake, multicloud) – Platformy pro flexibilní správu IT zdrojů.
-
Síťová infrastruktura (Aruba Networks) – Síťová řešení zajišťující rychlé, bezpečné a inteligentní propojení v rámci podniku.
-
IT software – Nástroje pro automatizaci, správu infrastruktury a kybernetickou bezpečnost.
-
Konzultace a technická podpora – Podpora při plánování, implementaci a údržbě IT řešení na míru.
-
Umělá inteligence a analýza dat – Hardwarová a softwarová řešení pro zpracování velkých objemů dat a využití AI.
-
Edge computing systémy – Infrastruktura umožňující zpracování dat blízko místa jejich vzniku pro rychlejší analýzu a reakce.
Konkurence a rizika trhu
Hewlett Packard Enterprise působí v dynamickém a konkurenčním odvětví informačních technologií se zaměřením na IT infrastrukturu, datová centra, cloudové služby a síťová řešení. Tento trh je charakteristický rychlým technologickým vývojem, rostoucí poptávkou po digitální transformaci a důrazem na flexibilitu a škálovatelnost infrastruktury.
Hlavní konkurenti HPE zahrnují společnosti Dell Technologies, Cisco Systems, IBM, Lenovo a poskytovatele cloudových služeb jako Amazon Web Services, Microsoft Azure a Google Cloud. Dell a Cisco soupeří v oblasti hardwaru pro datová centra a sítě, IBM se zaměřuje na cloud a AI řešení, zatímco Lenovo dominuje v segmentu serverů.
HPE čelí rizikům spojeným s rychlým tempem inovací, které vyžaduje neustálé investice, tlakem na ceny a závislostí na velkých firemních klientech. Dalšími výzvami jsou problémy v globálních dodavatelských řetězcích, kybernetické hrozby a rostoucí regulace v oblasti ochrany dat, což ovlivňuje náklady a provozní stabilitu společnosti.
Od roku 2020 vzrostly akcie Hewlett Packard Enterprise (HPE) o více než 140 %, čímž výrazně překonaly akcie Cisco (CSCO), které vzrostly přibližně o 80 % ve stejném období. HPE také drží krok s indexem S&P 500, který si připsal zhruba 150 %. To dokládá, že společnost nejen překonala přímého konkurenta, ale udržela si i silnou pozici vůči širšímu trhu. Tyto výsledky podtrhují atraktivitu HPE jako investice v sektoru IT a cloudových řešení a jeho schopnost generovat vyšší výnosy než hlavní hráči i akciový trh jako celek.
Výsledky za čtvrtletí
Hewlett Packard Enterprise (HPE.US) zveřejnila výsledky za 3. čtvrtletí fiskálního roku 2025, které pozitivně překvapily trh a potvrdily, že společnost důsledně naplňuje svou růstovou a transformační strategii. Tržby vzrostly působivě o 19 % meziročně na 9,13 miliardy USD, čímž překonaly odhady analytiků ve výši 8,96 miliardy USD. Klíčovým tahounem růstu byla akvizice společnosti Juniper Networks, která výrazně posílila síťový segment HPE, spolu se zvyšující se poptávkou zákazníků po pokročilých infrastrukturních řešeních a síťových technologiích, včetně 5G a hybridních cloudových služeb.
Zlepšení se netýkalo pouze tržeb – HPE zaznamenala také vyšší ziskovost a marže, a to díky efektivní kontrole nákladů a úspěšné integraci nově získaných aktiv. Upravený zisk na akcii (EPS) dosáhl 0,44 USD, což je o 4,8 % nad očekáváním trhu a představuje 22% meziroční růst. To ukazuje, že společnost nejen zvyšuje tržby, ale zároveň zlepšuje provozní efektivitu – klíčový faktor v rychle se vyvíjejícím technologickém sektoru.
Klíčové ukazatele za Q3 FY2025:
-
Tržby: 9,13 mld. USD vs. oček. 8,96 mld. USD (+19 % y/y)
-
Segment serverů: růst tržeb o 16 % y/y díky rostoucí poptávce po serverech optimalizovaných pro AI a edge computing
-
Síťový segment: působivý 54% meziroční růst tržeb díky integraci Juniper Networks a poptávce po SDN a 5G technologiích
-
Upravený zisk na akcii (EPS): 0,44 USD vs. oček. 0,42 USD (+22 % y/y)
-
Volný peněžní tok: 790 mil. USD – silná finanční pozice a schopnost pokračovat v investicích
-
Provozní marže: stabilní úroveň navzdory rostoucím nákladům na komponenty a logistiku
Analýza přínosu jednotlivých segmentů Hewlett Packard Enterprise (HPE) k tržbám společnosti ukazuje na pevné základy a vyváženou strukturu podnikání. Segment Serverů zůstává nejvýznamnějším pilířem příjmů, aktuálně generuje přibližně 54 % celkových tržeb. Udržení tak významného podílu odráží stabilní postavení tohoto segmentu na trhu serverové infrastruktury, který je klíčový v kontextu rozvoje cloudových řešení a digitální transformace podniků.
Segment Hybridního cloudu, který tvoří zhruba 15–19 % tržeb, je důležitou součástí firemní strategie a odráží rostoucí poptávku po integraci on-premise prostředí s veřejným cloudem. Stabilní příspěvek tohoto segmentu zdůrazňuje rostoucí význam hybridních modelů jako důležitého zdroje příjmů pro HPE.
Největší růstový potenciál vykazuje Síťový segment, jehož podíl se od akvizice společnosti Juniper Networks zvýšil na přibližně 19 % tržeb. Vzhledem k rostoucí poptávce po moderních a bezpečných síťových řešeních se tento segment stává klíčovou oblastí rozvoje s potenciálem výrazně zvýšit svůj podíl na celkových tržbách společnosti.
Graf čtvrtletních finančních výsledků Hewlett Packard Enterprise (HPE) za období od 2. čtvrtletí 2022 do 3. čtvrtletí 2025 ukazuje jasný a trvalý růst tržeb, který se výrazně zrychlil ve 3. čtvrtletí 2025. Tento dynamický růst je především výsledkem úspěšné akvizice společnosti Juniper Networks a silné expanze síťového segmentu, který se stal hlavním motorem růstu HPE.
Čistý zisk vykazuje větší kolísavost – po výrazném poklesu ve 4. čtvrtletí 2022 následovalo silné oživení, které vyvrcholilo rekordní úrovní ve 2. čtvrtletí 2025. Ve 3. čtvrtletí 2025 je však patrný mírný pokles čistého zisku, což je přičítáno vyšším nákladům na integraci.
Provozní marže zůstává stabilní a postupně roste – pohybuje se kolem úrovně 6 %, což odráží efektivní kontrolu nákladů a zlepšující se provozní efektivitu. Ačkoliv čistá marže vykazuje větší výkyvy, dosáhla ve 2. čtvrtletí 2025 vysoké úrovně kolem 15 %, což potvrzuje rostoucí schopnost společnosti generovat zisk.
Rostoucí provozní marže v kombinaci se stabilním růstem tržeb naznačují, že HPE je na dobré cestě k udržení silné a udržitelné finanční výkonnosti. Rozvoj síťového segmentu a rostoucí poptávka po infrastrukturních a cloudových řešeních budou nadále hnací silou pozitivního vývoje společnosti. Účinná integrace nových akvizic, jako je Juniper Networks, spolu s konzistentní kontrolou nákladů by měly přispět k dalšímu zlepšení ziskovosti.
Ačkoli krátkodobá volatilita čistého zisku vyžaduje určitou opatrnost, celkové trendy ukazují na rostoucí marže a stabilní růst – což vytváří pevný základ pro optimistické výhledy do budoucna. HPE tak má potenciál nejen dále zvyšovat své tržby, ale i generovat stále lepší finanční výsledky – což je pozitivní zpráva pro investory i trh.
V současnosti je společnost Hewlett Packard Enterprise oceněna trhem podle umírněných násobků, avšak u klíčových valuačních ukazatelů, jako je poměr P/E (price-to-earnings) a EV/EBITDA, je patrný jasný růstový trend. Poměr P/E pro příští čtyři čtvrtletí se aktuálně pohybuje kolem 10,5–11, což představuje výrazné zvýšení oproti začátku roku, kdy se pohyboval přibližně mezi 7 a 8. Podobně poměr EV/EBITDA vzrostl z přibližně 4,5 na více než 6,5. Tento posun může signalizovat rostoucí důvěru investorů v další růst a zlepšující se finanční výkonnost společnosti.
Stojí za zmínku, že oba ukazatele – P/E i EV/EBITDA – sledují vzestupný trend, který začal v polovině roku 2024. Od té doby trh postupně navyšuje ocenění společnosti, pravděpodobně v reakci na zlepšující se finanční výhled a rostoucí zájem o segment umělé inteligence, ve kterém HPE rozšiřuje své aktivity. Na druhé straně však může rychlý růst násobků naznačovat, že očekávání trhu předbíhají fundamenty, a investoři již započítávají budoucí zisky, které se zatím plně neprojevily.
Výhled tržeb
Hewlett Packard Enterprise (HPE) aktuálně čelí vyhlídkám dynamického růstu, což odrážejí predikce tržeb pro nadcházející roky. Společnost vstupuje do závodu v oblasti umělé inteligence a stále více se na tento segment zaměřuje, což se promítá do rostoucího významu AI orientovaných produktů. HPE zintenzivňuje monetizaci řešení a služeb souvisejících s AI a hybridním cloudem, které se stávají hlavními tahouny růstu.
Graf predikcí tržeb zobrazuje tři scénáře vývoje společnosti: základní, optimistický a konzervativní. V základním scénáři tržby stabilně rostou z přibližně 30 miliard USD v roce 2024 na zhruba 63 miliard USD v roce 2030, což odráží realistická očekávání založená na současných trendech. V prvních letech dochází k rychlé expanzi hlavních segmentů, poté růst mírně zpomaluje v důsledku nasycení trhu.
Optimistický scénář předpokládá rychlejší růst, který vede až k téměř 74 miliardám USD tržeb v roce 2030, v souladu se silnou poptávkou po technologiích AI a digitální transformaci. Tento scénář počítá s nepřetržitým, dynamickým rozvojem klíčových segmentů jako jsou servery, infrastruktura a síťová řešení.
Konzervativní scénář předpokládá umírněný růst, s tržbami kolem 50 miliard USD v roce 2030. Tento přístup zohledňuje potenciální rizika, vyšší konkurenci a možné zpomalení adopce technologií.
HPE investuje do pokročilých technologií a rozšiřuje svou přítomnost v oblasti AI, což je klíčové pro budoucí růst a zlepšování finančních výsledků. Společnost je tak dobře připravena využít rostoucí poptávku po IT řešeních a dosáhnout ambiciózních růstových cílů.
Přehled ocenění
Pojďme se nyní podívat na ocenění společnosti Hewlett Packard Enterprise (HPE) pomocí metody diskontovaných peněžních toků (DCF). Je důležité zdůraznit, že následující ocenění slouží pouze k informačním účelům a nemělo by být považováno za investiční doporučení nebo cílovou cenu akcie.
V modelu počítáme s různými mírami průměrného ročního růstu tržeb v jednotlivých segmentech. Segment Serverů roste dynamicky – začíná na 20 % ročně, poté tempo růstu postupně klesá. Podobný vývoj předpokládáme u Síťového segmentu, kde růst začíná rovněž na úrovni 20 %.
Segment HybridCloud vykazuje stabilnější růst, v průměru mezi 10–15 % ročně po celé predikční období. Ostatní segmenty, jako Financial Services a Corporate Investments, rostou pomaleji, ale stabilně, s konzervativně nastavenými růstovými tempy.
Tyto míry růstu odpovídají postavení jednotlivých segmentů a jejich tržním vyhlídkám. Servery a sítě těží ze zvýšené poptávky po infrastruktuře, cloudu a AI, avšak s postupným zpomalením růstu v důsledku rostoucí konkurence a vyspělosti trhu. HybridCloud má dlouhodobý potenciál díky adopci hybridních řešení v podnicích.
WACC (vážené průměrné náklady kapitálu) byl stanoven na základě aktuálních tržních dat – náklady na vlastní kapitál byly odhadnuty na cca 8 %. HPE udržuje středně vysokou úroveň zadlužení, což znamená nižší váhu dluhu v celkových nákladech kapitálu. Terminální růstová míra pro výpočet zbytkové hodnoty byla nastavena na 2 %.
Výsledkem DCF oceňování byla hodnota 61,49 USD za akcii, což je více než 152 % nad aktuální závěrečnou cenou. Technologický sektor, ve kterém HPE působí – cloud, IT infrastruktura a umělá inteligence – patří k nejrychleji rostoucím oblastem trhu. Z tohoto důvodu tržní ocenění často přesahují hodnoty vypočtené na základě historických dat.
Závěrem – ačkoliv DCF zůstává cenným analytickým nástrojem, u technologických firem je klíčové brát v potaz také tržní dynamiku, inovační schopnosti a sektorové trendy, které mohou mít výrazný dopad na rozdíly mezi fundamentálním a tržním oceněním.
Hodnota se tak silně odvíjí od předpokladů o růstu tržeb a nákladech kapitálu. Níže je uvedena matice scénářů, která ukazuje, jak změny těchto parametrů ovlivňují valuaci společnosti.
Zdroj: xStation5
Pohled na graf
Z pohledu technické analýzy akcie společnosti Hewlett Packard Enterprise (HPE) vykazují jasný rostoucí trend. Klouzavé průměry EMA 50 (oranžová), EMA 100 (fialová) a EMA 200 (zelená) tvoří klasické býčí uspořádání, které potvrzuje sílu aktuálního trendu. Cena se nadále drží nad všemi klíčovými klouzavými průměry a cenové korekce jsou poměrně mělké a rychle absorbované kupci.
Nedávný růst ceny potvrzuje silnou poptávku po akciích HPE, která je pravděpodobně podpořena pozitivními očekáváními trhu ohledně dalšího růstu společnosti a její pozice v sektoru cloudových řešení a IT infrastruktury.
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na indexy z různých krajin!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.