Spolupráce IBM a OpenAI ukazuje, kde může AI začít skutečně vydělávat

Investoři se v uplynulých dvou letech soustředili především na technologický závod mezi největšími společnostmi vyvíjejícími umělou inteligenci. Stále častěji se však objevuje otázka, kde AI začne generovat skutečnou obchodní hodnotu pro podniky.
Nejnovější partnerství IBM a OpenAI může být jednou z odpovědí na tuto otázku. Společnosti oznámily spolupráci zaměřenou na využití pokročilých modelů AI v oblasti podnikové kybernetické bezpečnosti. Ačkoli to na první pohled může vypadat jako další technologická dohoda, její význam může dalece přesahovat samotný sektor IT bezpečnosti.
Kybernetická bezpečnost se již léta potýká s nedostatkem kvalifikovaných odborníků. Organizace přitom musejí analyzovat stále rostoucí počet upozornění, incidentů a potenciálních hrozeb. V praxi to znamená obrovskou poptávku po řešeních schopných automatizovat část práce, kterou dnes vykonávají bezpečnostní analytici.
Právě zde může umělá inteligence nalézt jedno ze svých nejpřirozenějších komerčních uplatnění. Modely AI jsou stále lepší v analýze velkých objemů dat, identifikaci vzorců a generování doporučení. Tyto úkoly jsou velmi blízké každodenní práci týmů zodpovědných za kybernetickou bezpečnost.
Z pohledu OpenAI zapadá spolupráce s IBM do širší strategie expanze na trh. Společnost byla dosud spojována především s ChatGPT a spotřebitelskými řešeními. Stále zřetelněji je však vidět, že její dlouhodobé ambice sahají mnohem dál. Korporátní trh nabízí výrazně vyšší rozpočty a předvídatelnější zdroje příjmů než segment individuálních uživatelů.
Pro IBM má partnerství stejně zásadní význam. Společnost dlouhodobě buduje pozici dodavatele řešení pro velké podniky a instituce. Integrace nejpokročilejších modelů OpenAI s vlastními bezpečnostními nástroji může firmě umožnit nabídnout zákazníkům novou generaci služeb založených na automatizaci procesů kybernetické bezpečnosti.
Tento krok stojí za to vnímat také v širším kontextu vývoje trhu AI. V posledních měsících se velká pozornost věnovala výrobcům čipů, provozovatelům datových center a poskytovatelům infrastruktury. Stále častěji se však objevují signály, že další fáze růstu může zasáhnout aplikační vrstvu — tedy konkrétní byznysová využití umělé inteligence.
Pokud AI skutečně začne přebírat část povinností, které dnes plní týmy IT bezpečnosti, může se to stát jedním z prvních příkladů masové monetizace této technologie v podnikovém prostředí. Pro trh by to byl důležitý signál, že umělá inteligence se postupně přesouvá z fáze budování infrastruktury do fáze generování skutečných provozních přínosů pro podniky.
Z tohoto pohledu je partnerství IBM a OpenAI něčím víc než jen další spoluprací dvou technologických firem. Je to další důkaz toho, že trh AI se stále silněji přesouvá od otázek ohledně schopností modelů k otázkám, kde a jakým způsobem bude tato technologie vydělávat peníze.
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