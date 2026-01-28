Starbucks posiluje po výsledcích za Q4 díky obratu na americkém trhu 📈

Starbucks (SBUX.US) signalizuje oživení svého podnikání v USA, i když marže zůstávají pod tlakem. Akcie rostou po zveřejnění výsledků a reakce trhu je nadějná, protože společnost konečně prolomila negativní sérii zpomalování na svém nejdůležitějším trhu – ve Spojených státech.
Je to první čtvrtletí po dlouhé době, kdy čísla nejen „vypadají lépe na papíře“, ale skutečně naznačují, že obratová strategie pod vedením CEO Briana Niccola nabírá rychlost rychleji, než někteří investoři očekávali. Je však třeba zdůraznit jednu věc: Starbucks dosahuje růstu tržeb, ale platí za něj nižší ziskovostí. Jinými slovy, společnost si začíná získávat zákazníky zpět, ale její provozní základy stále vyžadují investice.
Od začátku roku akcie vzrostly téměř o 15 % a po zveřejnění výsledků přidávají více než 3,5 %. Tato zpráva obsahuje to, co Starbucks doposud chybělo: obrat v trendu v USA a růst tažený počtem transakcí. Zároveň jsou ale marže pod tlakem, náklady na kávu zůstávají vysoké a technologie, logistika a realizace plánů obratu vyžadují výdaje.
Výsledky Starbucks (Q4 2025)
-
Globální srovnatelné tržby (y/y): +4 % vs oček. cca +2,25 %
-
Srovnatelné tržby v Severní Americe: +4 %
-
První růst tržeb v USA za dva roky; růst počtu transakcí poprvé po osmi čtvrtletích
-
USA: průměrná útrata na objednávku +1 %, tažená espressem, čaji a rostoucí oblibou cold foam doplňků
-
Marže klesla o 290 bazických bodů (2,9 procentního bodu)
-
Vedení upozornilo na dopad cel, nákladový tlak a provozní investice
-
Globální růst srovnatelných tržeb letos očekáván nad 3 % (trh čekal cca +2,94 %)
-
Upravený zisk na akcii: $2,15–$2,40 (střed pod konsensem cca $2,35)
-
Společnost očekává ústup celního tlaku ve druhé polovině roku
-
Prodeje v Číně: +7 % y/y ve Q4 (vs +2 % y/y v předchozím čtvrtletí)
Nejdůležitější závěr pro trh je jasný: Starbucks opět roste v USA – přesně tam, kde byl obrat nejvíce potřeba. A co víc, nejedná se pouze o růst cen, ale o signál, že se zákazníci skutečně vracejí do prodejen. Růst průměrné útraty lze „vynutit“ zdražením, ale růst transakcí zpravidla ukazuje, že produkt a zážitek z prodejny fungují.
Brian Niccol přetváří společnost od základů. V praxi se plán opírá o několik velmi konkrétních změn:
-
Zjednodušení menu: menší zátěž pro baristy, rychlejší odbavení objednávek a méně chyb ve špičce
-
Návrat ke kvalitě a atmosféře kavárny: čerstvě pečené jídlo, důraz na prostředí a větší možnost personalizace
-
Kratší čekací doby: cílem je dostat se pod 4 minuty, ačkoliv firma přiznává, že to ještě zcela neplní
Starbucks má navíc jednu důležitou výhodu, kterou konkurence těžko napodobí: umí prodávat „příplatkové“ doplňky tak, že zákazníci mají pocit, že si vylepšují kvalitu, nikoliv jen připlácejí. V USA byl nárůst průměrné útraty o +1 % podpořen hlavně espressem, čajem a oblibou cold foam doplňků.
Jednou z iniciativ pro návrat zákazníků je zavádění nových proteinových nápojů. Tento krok může být významnější, než se zdá, protože trh s nápoji se stále více posouvá k „funkčním“ produktům: zdravě orientovaným, vhodným pro aktivní zákazníky a nabízejícím víc než jen sladkost.
Přesto Starbucks sice zvyšuje tržby, ale čelí tlaku na ziskovost, protože marže klesají. Co za tím stojí? Vyšší ceny surovin a dovozů (včetně cel), náklady, které se staly trvalou součástí provozu, a investice do zlepšení fungování firmy. Wall Street si tedy bude klást klíčové otázky:
-
Přetrvá růst v USA i v dalších čtvrtletích?
-
Stanou se proteinové nápoje trvalou součástí nabídky?
-
Začnou marže ve druhé polovině roku růst, jak vedení očekává?
-
Jaké konkrétní detaily přinese první Investorský den Briana Niccola?
