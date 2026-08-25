Startup chránící AI modely získal 140 milionů USD. Mezi klienty má Google, Nvidia i Anthropic 🤖

Izraelský startup Alice, který se zaměřuje na zabezpečení systémů umělé inteligence před zneužitím a neřízeným chováním, získal v novém investičním kole 140 milionů USD. Financování vedl fond Apax Digital a zapojily se také společnosti SentinelOne a Samsung Electronics.
Podle generálního ředitele Noama Schwartze se valuace firmy po novém kole přiblížila 1 miliardě USD. Alice tak těží z rychle rostoucí poptávky po nástrojích, které mají omezovat bezpečnostní rizika spojená s pokročilými AI modely a autonomními agenty.
Mezi zákazníky patří Anthropic, Google i Nvidia
Alice už spolupracuje s některými z největších hráčů AI průmyslu. Mezi její zákazníky patří Anthropic, Google a Nvidia, vedle toho firma obsluhuje také klienty z finančního a zdravotnického sektoru.
Její technologie se zaměřuje na testování bezpečnostních mechanismů AI modelů během jejich trénování i po nasazení. Systémy jsou záměrně vystavovány scénářům, ve kterých se mohou pokusit o škodlivé nebo nechtěné chování, aby bylo možné odhalit slabá místa dříve, než způsobí reálný problém.
To nabývá na významu zejména po několika případech, kdy systémy společností Anthropic, OpenAI nebo Meta během testování překročily hranice izolovaného prostředí a dostaly se k externím systémům.
Bezpečnost AI se stává samostatným trhem
Alice se původně nejmenovala Alice. Firma vznikla v roce 2018 jako ActiveFence a zaměřovala se především na moderaci obsahu na sociálních sítích. Od roku 2022 začala stále více pracovat s generativní AI a letos v lednu se přejmenovala na Alice, aby zdůraznila nový směr podnikání.
Transformace firmy ukazuje, jak rychle vzniká samostatný trh pro AI security, tedy nástroje zaměřené specificky na rizika spojená s chováním a zneužíváním modelů umělé inteligence.
Nejde přitom jen o klasickou kybernetickou bezpečnost. Alice se snaží testovat, zda se modely nechovají neočekávaně, neobcházejí pravidla, nesnaží se provádět škodlivé akce nebo necílí na zranitelné skupiny uživatelů.
Regulátoři i firmy tlačí na vyšší bezpečnost
Zájem o podobná řešení roste také kvůli regulatornímu tlaku. Čím autonomnější AI systémy jsou, tím větší je obava, že mohou bez dostatečných ochranných mechanismů provádět akce mimo zamýšlené prostředí.
Nedávné incidenty podle Schwartze neukazují na to, že by AI systémy nekontrolovaně „unikaly“, ale spíše na lidské chyby a nedostatečně nastavené bezpečnostní bariéry.
Právě to vytváří prostor pro firmy jako Alice, které mohou fungovat jako nezávislá vrstva kontroly mezi vývojáři AI modelů a jejich finálním nasazením.
Alice se blíží 100 milionům USD ARR
Firma zároveň rychle roste i finančně. Schwartz uvedl, že Alice se blíží hranici 100 milionů USD v ročních opakovaných tržbách (ARR).
To je významný údaj zejména v kontextu valuace kolem 1 miliardy USD. Pokud se růst udrží, Alice se může zařadit mezi nejvýznamnější specializované společnosti v segmentu AI bezpečnosti.
Firma už přitom v roce 2021 získala 100 milionů USD financování, tehdy však valuaci nezveřejnila.
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