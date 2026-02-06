Stříbro prudce roste o 5 % 📈

Stříbro (SILVER) dnes roste o více než 5 %, zatímco zlato (GOLD) posiluje přibližně o 2,5 % na téměř 4 900 USD za unci, podpořeno zlepšeným globálním sentimentem vůči riziku. Stříbro se odrazilo z úrovně kolem 64 USD na více než 74 USD za unci a v tuto chvíli se zdá, že pohyb je tažen spíše technickými faktory než fundamenty.
Podle dat Reuters analytici zvýšili svůj průměrný cenový výhled pro stříbro v roce 2026 na 79,50 USD za unci.
- Včera stříbro propadlo zhruba o 12 % a burza CME (futures trh COMEX v USA) zvýšila maržové požadavky na stříbrné futures z 15 % na 18 %.
- To přímo zvýšilo náklady na držení pozic a přinutilo některé investory uzavřít obchody. JPMorgan varovala, že vysoké ocenění stříbra činí trh obzvláště zranitelným vůči prudkým výprodejům v obdobích averze k riziku.
- Silnější americký dolar je v poslední době jedním z hlavních protivětrů. Dolar se i dnes drží poblíž dvoutýdenního maxima, což je historicky negativní faktor pro drahé kovy.
- Na druhé straně včerejší slabší údaje z amerického trhu práce (JOLTS, žádosti o podporu v nezaměstnanosti, zpráva Challenger) by mohly snížit dynamiku dolaru – zejména pokud dnešní report University of Michigan (spotřebitelská důvěra a inflační očekávání) podpoří narrativ o zpomalující ekonomice.
- V Číně došlo k vážným narušením místního trhu se stříbrem. Fond UBS SDIC Silver Futures spadl o dalších 10 % (denní limit), a obchodování bylo pozastaveno. Produkt je nyní více než 40 % pod maximem ze 26. ledna, a přesto se obchoduje s přibližně 29% prémií vůči své čisté hodnotě aktiv (NAV).
Analytici Julius Baer upozornili na slabší průmyslovou poptávku – včetně od výrobců solárních panelů – a slabší poptávku po špercích, což by mohlo omezit prostor pro trvalejší oživení.
CME zároveň oznámila plánované spuštění nového 100uncového kontraktu na stříbro (k 9. únoru, čeká se na regulaci), což by mohlo zvýšit aktivitu na trhu, ale krátkodobě i volatilitu.
Grafy stříbra a zlata (D1)
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
Naposledy zažilo stříbro podobně výrazný pohyb v březnu 2020 během krachu způsobeného pandemií COVID-19. Vše nasvědčuje tomu, že volatilita zůstane i v nejbližším období zvýšená.
Zdroj: Bloomberg Finance L.P., XTB Research
V tuto chvíli se stříbro a zlato pohybují téměř synchronně – jejich korelace dosahuje historicky vysokých úrovní.
Zdroj: Bloomberg Finance L.P. XTB Research
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Obchodování s komoditami – jak investovat do komodit?
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
Denní shrnutí: Euforie na Wall Street; SILVER se odráží o 10 % 📱
Tři trhy, které sledovat příští týden (09.02.2026)
US100 posiluje po zveřejnění zprávy University of Michigan 🗽Nvidia roste o 5 %
Geopolitický briefing (06.02.2026): Je Írán stále rizikovým faktorem?
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.