Stříbro roste o 2 % 📈

Drahé kovy se dnes obchodují výše. Stříbro (SILVER) roste přibližně o 2 % a zlato (GOLD) přidává téměř 1 %, a to navzdory relativně stabilnímu americkému dolaru a výnosům státních dluhopisů. Sentiment podporují slabší ceny ropy. Futures na ropu Brent (OIL) dnes klesají téměř o 1,5 %, a to i přes pokračující napětí mezi Spojenými státy a Íránem. Teherán údajně oznámil, že pozastavuje jednání s Washingtonem kvůli krokům Izraele v Libanonu. Donald Trump uvedl, že prohlášením Teheránu nepřikládá velký význam, ale o situaci v Libanonu bude jednat s izraelským premiérem Benjaminem Netanyahum.
Oživení stříbra se zdá být z velké části technického charakteru, protože fundamentální prostředí zůstává nejisté. Důvodem je rostoucí inflace ve Spojených státech i v Evropě a nejasná trajektorie měnové politiky centrálních bank, od Fed po ECB. Výhled pro solární průmysl, který je jedním z klíčových zdrojů průmyslové poptávky po stříbře, také působí méně podpůrně.
Solární poptávka vyvolává nové otázky pro stříbro
BMO nedávno upozornila, že poptávka ze solárního sektoru může cenám stříbra poskytnout menší podporu, než mnoho investorů očekává. Stříbro sice zůstává důležitým kovem pro energetickou transformaci díky širokému využití v solárních panelech, ale tempo nových solárních instalací v Číně začíná vyvolávat rostoucí obavy.
- Podle BMO jsou letošní přírůstky solární kapacity v Číně zatím pod úrovní roku 2024.
- Čína zůstává jedním z nejdůležitějších trhů pro globální solární průmysl, což znamená, že slabší aktivita by mohla snížit průmyslovou poptávku po stříbře.
- Současně konflikt zahrnující Írán a širší obavy o energetickou bezpečnost nadále podporují zájem o alternativní zdroje energie, včetně solární energie.
- Pro stříbro to vytváří smíšený obraz. Geopolitický vývoj podporuje dlouhodobý příběh čisté energie, zatímco slabší data z Číny mohou omezit pozitivní dopad solární poptávky na ceny.
- V praxi zůstává stříbro ovlivňováno dvěma silami současně. Jde o investiční poptávku taženou nejistotou a průmyslovou poptávku navázanou na reálnou aktivitu ve fotovoltaickém sektoru.
Jak vypadá fyzická poptávka? Pohled Scottsdale Mint
Podle Scottsdale Mint aktuálně na fyzickém trhu se stříbrem probíhá významný strukturální posun. Stříbro opouští Spojené státy a přesouvá se směrem k napjatějším zahraničním trhům, zejména v Asii. Navzdory nedávné slabosti cen stříbra fyzické toky nadále naznačují zdravou poptávku, i když fyzický trh a futures trh vysílají odlišné signály.
Čína prudce zvýšila import stříbra. V březnu dovoz meziměsíčně vzrostl o 78 % na rekordních 836 tun a dosáhl úrovně 173 % nad desetiletým sezónním průměrem pro březen.
Rostoucí čínská poptávka může odrážet snahu zajistit výrobní základnu země, protože stříbro zůstává klíčovým vstupem pro solární panely, polovodiče, baterie, elektroniku a vojenské aplikace. Scottsdale Mint tvrdí, že problémem není nedostatek stříbra ve Spojených státech, ale spíše umístění a dostupnost správně certifikovaného kovu, který lze dodat na mezinárodní trhy.
Dalším signálem napjatějších podmínek je rostoucí prémie za stříbro LBMA Good Delivery. Kupující jsou stále ochotnější platit více za kov, který lze rychle dodat do globálních obchodních center.
Trh ovlivňuje také Indie. V květnu úřady omezily dovoz některých stříbrných slitků, což může změnit globální obchodní toky a přesměrovat fyzický kov přes alternativní kanály.
Zájem o stříbro se rozšiřuje i mimo retailové investory. Některé společnosti začínají vnímat fyzické drahé kovy jako součást řízení firemní likvidity a jako zajištění proti systémovým rizikům. Zástupci Scottsdale Mint tvrdí, že rostoucí nedůvěra v bankovní systémy, fiat měny a globální dodavatelské řetězce zvyšuje zájem o fyzické zlato a stříbro jako strategická rezervní aktiva.
