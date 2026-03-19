Stříbro ztrácí 7,5 % 🚩 Zlato míří k nejhoršímu týdennímu závěru od roku 1983

Trh s drahými kovy v posledních dnech zažil mimořádně silný výprodej. Zlato na týdenní bázi ztrácí přibližně 10 % a směřuje k nejhoršímu týdnu od roku 1983, zatímco stříbro dnes kleslo o více než 10 %, než se odrazilo po „dotyku“ klíčového supportu poblíž svého 200denního klouzavého průměru.
- K tomuto výprodeji dochází v době zvýšené geopolitické nejistoty a rostoucích rizik stagflace, což by za normálních okolností podporovalo poptávku po bezpečných aktivech, zejména po zlatě. Místo toho se drahé kovy chovají spíše jako momentová aktiva a klesají spolu s dluhopisy i akciovými indexy.
- Tuto dynamiku lze spojit se změnou očekávání ohledně politiky Federálního rezervního systému. Očekávání snížení sazeb se posouvají až na podzim, což podporuje americký dolar i výnosy státních dluhopisů. Zároveň prudký růst cen ropy posiluje názor, že centrální banky včetně Fedu zůstanou při uvolňování měnové politiky opatrné kvůli přetrvávajícím inflačním rizikům.
Grafy SILVER a GOLD (D1)
Stříbro zastavilo pokles po dosažení EMA200 (červená linie), přičemž dnešní denní svíčka ukazuje stále delší spodní knot, což naznačuje poptávku na těchto úrovních. Vzhledem k výraznému průmyslovému využití ale může stříbro zůstat citlivější na případný ropný šok, který by mohl zpomalit globální ekonomiku a tím i průmyslovou poptávku.
Zdroj: xStation5
U zlata cena reagovala na support na EMA200 (červená linie) i v předchozí výprodejové zóně z konce ledna a začátku února, tedy v oblasti kolem 4 500 USD za unci. Odraz ze současných úrovní by mohl otevřít cestu k testu 5 000 USD za unci, zatímco hlubší korekce by mohla stáhnout cenu blíže ke 4 000 USD, kde byly na podzim 2025 patrné silné cenové reakce.
Zdroj: xStation5
Další články o komoditách a jejich obchodování:
- Investování do kávy formou CFD
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování stříbra – Jak investovat do stříbra?
- Šest věcí, které potřebujete vědět o obchodování ropy
- Základy obchodování komodit
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
- Historie a budoucnost zemního plynu (NATGAS)
Denní shrnutí: Tržní horská dráha! Trhy rostou, ropa klesá pod 100 dolarů
Co čeká Írán?
US Open: Wall Street na geopolitické horské dráze
Zemní plyn klesá 📉
