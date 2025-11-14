Švýcarský frank na nejsilnější úrovni od roku 2015. Jak dlouho ještě udrží růst?

- Švýcarský frank dosáhl 10letého maxima vůči euru, posílil na 0,9186 EUR/CHF.
- Švýcarský frank dosáhl 10letého maxima vůči euru, posílil na 0,9186 EUR/CHF.
- SNB očekává mírný růst inflace, čímž klesá pravděpodobnost návratu k záporným sazbám.
- Dohoda o snížení amerických cel a sezónní faktory dále podporují sílu franku.
Švýcarský frank v závěru týdne výrazně posílil a dostal se na nejvyšší úroveň za posledních deset let. Měna těžila z přetrvávajících inflačních tlaků ve Švýcarsku i ze zpráv o možném snížení amerických cel na švýcarský export. Zároveň profitovala z rostoucí poptávky po bezpečných aktivech poté, co globální akciové trhy znovu oslabily.
Kurz franku vůči euru se pohyboval kolem 0,9186 EUR/CHF, což je nejsilnější úroveň od ledna 2015 – období, kdy Švýcarská národní banka (SNB) zrušila tehdejší kurzový strop 1,20. Frank si tak připsal už sedmý růst v řadě, což je nejdelší růstová série od srpna 2024.
Inflace drží SNB v pozoru
Posilování franku podpořila i změna očekávání ohledně měnové politiky. SNB naznačila, že inflace by mohla v následujících čtvrtletích mírně růst, což snižuje pravděpodobnost návratu k záporným sazbám. Podle futures kontraktů nyní trh počítá s méně než 30% šancí, že by se švýcarská politika znovu dostala pod nulu – ještě před měsícem to bylo více než 60 %.
Vyšší očekávaná inflace tak paradoxně frank podporuje, protože investoři vnímají švýcarskou měnovou politiku jako konzervativní a stabilní. Silná měna zároveň pomáhá omezovat dovážené inflační tlaky, což SNB umožňuje postupovat opatrněji při dalších krocích.
Frank těží i z obchodních a sezónních faktorů
Dalším faktorem růstu byla zpráva, že Švýcarsko se přiblížilo dohodě s USA o snížení cel na svůj export z 20 % na přibližně 15 %. Tato informace zvýšila atraktivitu franku, protože by mohla podpořit obchodní bilanci a posílit domácí ekonomiku.
Kromě toho švýcarský frank tradičně profituje ze sezónních toků. Prosinec bývá historicky nejsilnějším měsícem pro švýcarskou měnu. Hedgeové fondy podle evropských obchodníků zvyšují dlouhé pozice proti euru i japonskému jenu, přičemž část investorů sází i na další zisky vůči americkému dolaru.
Graf: EUR/CHF (H4)
