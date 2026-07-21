Technologický sektor nabírá dech 🚀

Navzdory negativním geopolitickým signálům přináší úterní seance investorům na americkém akciovém trhu úlevu. Po ztrátách dosahujících v posledních týdnech až 7 % od maxima trh znovu získává důvěru v další růst a umazává část předchozího poklesu.
- V čele růstu v USA stojí technologické společnosti, zejména firmy z oblasti polovodičů, pamětí DRAM a sektoru „neo-cloud“.
- Akcie společností ze sektoru SaaS naopak převážně klesají. Důvodem je velmi selektivní interpretace reportu Morgan Stanley o stavu sektoru a jeho výhledu.
Technická analýza US100 (D1)
Cena se na grafu nadále pohybuje v konsolidačním pásmu mezi 30 900 a 28 450 body. Navzdory ubránění supportu na spodní hranici konsolidačního kanálu zůstává krátkodobý trend jednoznačně klesající. Klíčovou úrovní pro prodejce je proražení downtrendové linie v blízkosti 29 750 bodů.
Zdroj: xStation5
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Denní shrnutí: Polovodiče rostou ve stínu geopolitických otřesů
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