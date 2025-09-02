Telus převezme plné vlastnictví své digitální divize za 539 milionů USD

Dne 2. září 2025 oznámila kanadská společnost Telus Corporation, že uzavřela dohodu o odkoupení zbývajícího podílu ve své digitální divizi Telus Digital. Transakce v hotovosti a akciích má hodnotu přibližně 539 milionů amerických dolarů.
Strategické důvody
Tímto krokem chce Telus posílit integraci schopností Telus Digital v oblasti umělé inteligence (AI) a softwaru jako služby (SaaS) do hlavních provozních oblastí. Generální ředitel Darren Entwistle uvedl, že plná kontrola nad digitální jednotkou umožní urychlit digitální transformaci celé skupiny a posílit její schopnosti v oblasti AI.
Struktura obchodu a ocenění
Společnost odkoupí zbývající akcie Telus Digital za 4,50 USD za akcii, což odpovídá celkové tržní hodnotě kolem 2,9 miliardy USD. Akcionáři si mohou vybrat mezi hotovostí, 0,273 akcie Telus nebo kombinací obou variant. Akciová složka bude omezena na maximálně 25 % celkové protihodnoty; zbytek bude vyplacen v hotovosti.
Nabídka představuje 52% prémii vůči závěrečné ceně akcie Telus Digital před oznámením (2,96 USD dne 11. června) a 32% nárůst oproti původní nabídce 3,40 USD z června 2025. Zdroj: xStation5
Schválení akcionáři a regulátory
V současnosti Telus drží 86,9 % hlasovacích práv v Telus Digital. Dohodu již jednomyslně schválil nezávislý výbor i představenstvo digitální jednotky. Uzavření transakce se očekává ve čtvrtém čtvrtletí 2025, podléhá však regulacím a souhlasu akcionářů.
Kontext a dopad do budoucna
Telus tímto krokem navazuje na svou předchozí snahu o úplné převzetí digitální jednotky za nižší cenu, kterou zvažoval v polovině roku 2025. Tato akvizice zapadá do širší strategie společnosti, která zahrnuje budování dvou nových datových center s umělou inteligencí a rozsáhlé investice do kanadské infrastruktury ve výši 70 miliard CAD během pěti let.
Telus Digital, dříve známý jako Telus International, poskytuje digitální IT služby, včetně AI‑podporovaného zákaznického servisu, cloudových řešení a moderace obsahu. Firma má mezinárodní působnost a vznikla oddělením od mateřské společnosti formou IPO v únoru 2021.
