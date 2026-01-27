Tesla před výsledky: Umírněná očekávání a slabé fundamenty

Tesla zveřejní své výsledky za 4. čtvrtletí 2025 po uzavření obchodování ve středu 28. ledna. Očekávání ohledně zisků tohoto automobilového giganta neodrážejí obrovské naděje, které do něj investoři vkládají. Označení „automobilový gigant“ je sice přesné, ale v tomto kontextu nese spíše negativní konotaci. Tesla už dávno není oceňována jako automobilka – její valuace odpovídá technologické firmě, přestože v této oblasti zaznamenala jen zanedbatelné úspěchy. Zároveň však základní byznys – automobilový segment, který má být základem pro další pokročilé projekty – vykazuje jasné známky napětí.
Od posledního vrcholu klesla cena akcií Tesly přibližně o 12 %, přesto se stále nachází vysoko v rámci dlouhodobého cenového kanálu. Předchozí výsledky to však neospravedlňují. Ve většině posledních kvartálních zpráv Tesla zklamala analytiky jak v oblasti ziskovosti, tak tržeb. Bude tentokrát situace jiná?
Ještě před zveřejněním výsledků Tesla publikovala zprávu o dodávkách vozidel. Ve čtvrtém čtvrtletí zaznamenala největší meziroční pokles ve své historii – o 16 %. Konsensus pro dodávky vozů byl přibližně jeden milion kusů, Tesla však dodala pouze 418 000.
Očekávání na zisk na akcii (EPS) za Q4 činí zhruba 0,45 USD, což představuje pokles o více než 50 % oproti roku 2022. Tento zhoršující se trend je patrný i v maržích společnosti.
Tržby vypadají o něco lépe – trh očekává 24,7 miliardy USD, což je blízko čtvrtletnímu průměru. I tak je to ale méně než ve stejných obdobích let 2025 a 2024.
Významná část investorů přestala sledovat finanční ukazatele či tvrdá data. Existuje velká skupina akcionářů, která se soustředí především na oznámení týkající se vývoje FSD (plně autonomního řízení) a tzv. „robotaxi“. Tesla bude mít velké potíže naplnit i tato konzervativní očekávání ziskovosti. Pokud však společnost představí slibné ukazatele související s FSD a robotaxi, může si dočasně udržet současné ocenění – nebo dokonce zaznamenat růst. Naopak absence těchto signálů by mohla po zveřejnění výsledků vést k výraznému výprodeji.
Jen před několika dny Tesla zavedla změny v přístupu a distribuci systému „Autopilot“ a FSD, což by jí mohlo umožnit vykázat růst – pokud ne přímo v počtu předplatných, tak alespoň v očekáváních ohledně nich.
TSLA.US (D1)
Cena klesla ze svého nedávného maxima. Návrat k růstu může být obtížný a prostor pro korekci je značný.
Zdroj: xStation5
