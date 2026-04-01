Těžba ropy v USA vzrostla na nové maximum 🚀

-
Těžba ropy v USA v roce 2025 vzrostla na rekordních 13,6 mil. barelů denně.
-
Hlavním motorem růstu byl Permian, který tvořil 48 % celkové produkce.
-
Produkce rostla i přes nižší počet vrtů a pokles ceny WTI na 65 USD.
-
Těžba ropy v USA v roce 2025 vzrostla na rekordních 13,6 mil. barelů denně.
-
Hlavním motorem růstu byl Permian, který tvořil 48 % celkové produkce.
-
Produkce rostla i přes nižší počet vrtů a pokles ceny WTI na 65 USD.
Těžba ropy ve Spojených státech v roce 2025 opět rostla a vytvořila nové historické maximum. Podle nejnovějšího výhledu dosáhla průměrně 13,6 milionu barelů denně, což představuje meziroční růst o 3 % neboli 350 tisíc barelů denně. Potvrzuje se tak, že americký ropný sektor dokáže navyšovat produkci i v prostředí nižší aktivity vrtů a slabších cen ropy.
Zdroj: EIA
Většina americké těžby ropy v roce 2025 pocházela z pevninských států Lower 48, tedy mimo Mexický záliv a Aljašku. Tento region se na celkové produkci podílel přibližně 83 % a těžil asi 11,3 milionu barelů denně. I přes pokles počtu aktivních vrtů o 5 % a mírně nižší počet nových vrtů produkce dál rostla, a to díky vyšší efektivitě těžby.
Zdroj: EIA
Klíčovým tahounem zůstává oblast Permian, která v roce 2025 zajistila 48 % celkové americké produkce. Těžba zde vzrostla o 280 tisíc barelů denně na 6,6 milionu barelů denně, takže právě tento region stál za většinou celkového růstu v USA. Podíl Permianu na americké produkci je dlouhodobě dominantní a v posledních letech se dále zvyšuje. Významně menší roli mají oblasti Eagle Ford a Bakken, z nichž každá představuje přibližně 9 % domácí produkce.
Růst celkové těžby v roce 2025 byl tažen především novými vrty v pevninské části USA, zatímco starší vrty mimo nové projekty vykazují slabší dynamiku. Navzdory poklesu cen WTI z průměrných 77 USD za barel v roce 2024 na 65 USD v roce 2025 sektor těžbu nesnížil. Důvodem jsou především nižší nákladové hranice v nejvýnosnějších oblastech. V Permianu se podle průzkumu Dallas Fed pohybovala hranice návratnosti kolem 61 až 62 USD za barel, což i při nižších cenách stále podporovalo pokračující produkci.
Stabilní zůstaly i další důležité regiony. Eagle Ford zvýšil těžbu o 1,6 % na 1,2 milionu barelů denně, zatímco Bakken naopak mírně oslabil a klesl o 30 tisíc barelů denně rovněž na 1,2 milionu barelů denně. Výraznější příspěvek přišel také z oblasti Mexického zálivu, kde produkce vzrostla o 111 tisíc barelů denně na průměrných 1,9 milionu barelů denně. Pomohlo tomu spuštění pěti nových projektů, konkrétně Whale, Ballymore, Dover, Shenandoah a Leon-Castile.
Další články o komoditách a jejich obchodování:
- Investování do kávy formou CFD
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování stříbra – Jak investovat do stříbra?
- Šest věcí, které potřebujete vědět o obchodování ropy
- Základy obchodování komodit
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
- Historie a budoucnost zemního plynu (NATGAS)
Trump naznačil dohodu s Íránem, zároveň ale hrozí tvrdými cly 🔥
Zlato roste o 2 % kvůli oslabujícímu americkému dolaru 📈
Drahé kovy rostou po uklidnění situace v Íránu📈
Válečné posuny na forexovém trhu: USD prudce klesá 💥; AUD, NZD a CHF se odrážejí vzhůru 🚀
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.