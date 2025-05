Toyota čeká pokles zisku o 21 %, cla a slabý dolar srážejí výhled největší světové automobilky

Toyota Motor očekává v aktuálním fiskálním roce pokles provozního zisku o pětinu, a to kvůli dopadům amerických cel a oslabujícímu dolaru, které výrazně zasáhly hospodaření největšího světového výrobce automobilů. Společnost oznámila, že její provozní zisk za rok do března 2026 by měl činit 3,8 bilionu jenů (26 miliard USD) oproti 4,8 bilionu jenů v předchozím období.

Toyota odhaduje přímý dopad cel prezidenta Trumpa na 180 miliard jenů jen za měsíce duben a květen, přičemž největší zásah do výhledu přichází z kurzových ztrát, které by měly činit až 745 miliard jenů. Slabší dolar znamená pro Toyotu nižší přepočtené zisky z USA, což je její největší trh, kde navíc společnost vykázala provozní ztrátu 100 miliard jenů, zatímco před rokem to bylo „pouze“ 28 miliard.

Generální ředitel Koji Sato přiznal, že detaily cel zůstávají nejasné, což ztěžuje plánování a přizpůsobení strategie. Analytici varují, že pokud cla přetrvají, bude nutné zvýšit ceny, což by mohlo odradit zákazníky a zpomalit poptávku.

Jediným výraznějším světlým bodem zůstává japonský trh, kde Toyota ve čtvrtém kvartálu zvýšila zisk o 18 %. Naopak v Číně, i když méně než ostatní japonské značky, firma čelí pokračujícímu tlaku konkurenčních domácích výrobců.

Akcie Toyoty na zprávy reagovaly poklesem o 1,3 %, přičemž již před oznámením ztrácely 0,3 %. Situace ukazuje, jak globální obchodní napětí a měnové výkyvy mohou rychle změnit vyhlídky i těch největších firem v odvětví.

Graf TM.US (D1)

Akcie Toyota Motor (TM.US) se aktuálně obchodují na hodnotě 188,64 USD, což je nad klouzavými průměry EMA 50 (oranžová) a SMA 100 (modrá). Po dubnovém růstu zaznamenala cena akcií mírnou konsolidaci, ale zatím si udržuje klíčové úrovně, což naznačuje stále pozitivní tržní sentiment. RSI se pohybuje na hodnotě 54,9, což potvrzuje neutrální, mírně růstové momentum bez známek překoupenosti. Pokud se cena udrží nad klouzavými průměry, existuje potenciál pro další růst směrem k rezistenci kolem 193 USD, zatímco pokles pod tyto úrovně by mohl otevřít prostor k otestování oblasti kolem 180 USD.

Zdroj: xStation5

Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!

Konkurenční spready

Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle

Minimální velikost transakce již od 0 EUR

Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma: