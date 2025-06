Trh posiluje víru ve snižování sazeb po květnových údajích o inflaci CPI

Květnová zpráva o inflaci CPI překvapila investory, kteří očekávali výrazně vyšší čísla než v dubnu – a to kvůli rostoucím nákladům firem a bazickému efektu. Inflace však nevzrostla tak, jak se předpokládalo. Navíc jádrová inflace zůstala meziročně nezměněná. Co je tedy důležité vědět o dnešní zprávě?

Hlavní inflace vzrostla jen mírně na 2,4 % meziročně .

Jádrová inflace zůstala na úrovni 2,8 % meziročně , což je stále považováno za zvýšenou úroveň.

Měsíční dynamika byla výrazně nižší, než se čekalo – inflace dosáhla pouze 0,1 % meziměsíčně .

Firmy začaly částečně přenášet náklady na cla na spotřebitele, ale v menší míře, než se očekávalo.

Nižší inflace byla jak meziročně, tak meziměsíčně tažena především nižšími cenami pohonných hmot a levnějším oblečením .

Hlavním tahounem inflace zůstává růst nájmů , i když jeho podíl na celkové inflaci klesá ve prospěch jiných kategorií.

Ceny potravin, energie (např. elektřina, plyn), náklady na zdravotní služby a doprava začínají opět růst.

Nájemné zůstává hlavní složkou inflace. Stále větší váhu však získávají také ceny potravin, zdravotnických služeb a účty za energie.

Zdroj: Macrobond, XTB

Inflaci výrazně tlumily nižší ceny pohonných hmot, které snížily meziroční hodnotu téměř o 0,4 procentního bodu!

Zdroj: Macrobond, XTB

Na meziměsíční bázi dochází k opětovnému růstu cen dopravy a potravin, ačkoli inflace nájmů zůstává hlavní složkou celkové inflace.

Zdroj: Macrobond, XTB

Také inflace cen potravin začíná opět růst, a to s ohledem na pokračující zotavení světových cen potravin.

Zdroj: Macrobond, XTB Research

Inflace cen ojetých vozů mírně zpomalila, ale ceny by mohly znovu růst kvůli vyšší poptávce, jelikož ceny nových vozů rostou vlivem cel.

Zdroj: Macrobond, XTB

Pozorujeme také obrat v inflaci ve službách po nedávném výrazném poklesu, zejména pokud vyloučíme náklady na nájem. To naznačuje, že náklady na služby by v následujících měsících mohly růst, a to kvůli rostoucím výdajům souvisejícím s cly.

Zdroj: Macrobond, XTB

Nižší inflace zvyšuje šance na snížení sazeb

Dnešní slabší údaj o inflaci zvyšuje pravděpodobnost snížení úrokových sazeb ještě letos. Včera trh oceňoval 65% pravděpodobnost snížení sazeb v září, nyní tento odhad vzrostl na 80 %.

Stále však čekáme na další vývoj ohledně obchodní dohody mezi USA a Čínou a také na to, jak se budou vyvíjet jednání mezi USA, Evropou a dalšími zeměmi – zejména v souvislosti s vypršením pozastavených cel na začátku července.

Za zmínku stojí, že americký odvolací soud umožnil výběr široce uvalených 10% cel na území USA.

EURUSD prudce posiluje spolu se silným růstem cen dluhopisů po nižším než očekávaném údaji o inflaci v USA.

Zdroj: xStation5

