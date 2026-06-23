Trh se odvrací od technologií?

V posledních týdnech bylo možné pozorovat výrazné zhoršení kondice technologických společností, s výjimkou výrobců polovodičů. Výnosy akcií těchto posledně jmenovaných jsou od března letošního roku třícifernné, zatímco všechny společnosti typu hyperscale ztratily jen za poslední měsíc od několika do několika desítek procent své valuace.
Neměly by pohyby těchto subjektů být vzájemně provázány v kontextu investic do AI?
Problémy s monetizací
Obrovské investice do AI ze strany lídrů amerického technologického sektoru vyžadují solidní odůvodnění v podobě monetizace. Ta musí být reálná, aby udržela indexy v blízkosti maxim. Právě otřesení důvěry v tuto monetizaci vyvíjí tlak na trhy. Jakým způsobem?
Do doby zveřejnění dalších finančních výsledků je většina trhu nucena spekulovat, nicméně již dnes existují specializované agregátory dat, které ukazují, kde a jak výrazně monetizace selhává. Jedním z nich je index výdajů LLM Silicon Data.
Zdroj: Bloomberg Finance Lp.
Jak je vidět, tento graf vykazoval v posledních měsících velmi vysokou korelaci s valuacemi hyperscale společností. Tento index je jedním z nepřímých ukazatelů a předstihových signálů týkajících se výdajů na AI. V poslední době výrazně klesl, což s sebou stáhlo i technologický sektor. Ve stejnou dobu je patrné, že polovodičové společnosti si vedou dobře, protože vydělávají na dodávkách hardwaru, nikoli na samotném AI.
V odvětví AI lze v současnosti pozorovat formování segmentů „dvou rychlostí" – „nízkých" a „vysokých" či „hraničních" modelů (angl. Frontier). Při analýze trendů v cenách a možnostech LLM modelů lze zjistit, že zatímco schopnosti „vysokého" AI (např. Fable, Mythos, ChatGPT 5.5 apod.) jsou impozantní, stejně tak vysoké jsou i jejich ceny. „Nízké" modely naproti tomu zažívají záměrnou cenovou hyperdeflaci. V důsledku toho společnosti stále častěji omezují využívání „vysokého" AI ve prospěch „nízkého" AI, které je pro většinu aplikací dostačující.
Precedent a výhledy
Přechod na levnější modely a optimalizace nejsou novými jevy, jak je patrné z výše přiloženého grafu. Prudké nárůsty i poklesy bylo možné sledovat již v prvním čtvrtletí letošního roku, což korespondovalo s výprodeji hyperscale společností.
Jednou z charakteristických vlastností funkce nabídky a poptávky je skutečnost, že při absenci vnějších proměnných (jako je logistika) se poptávka s blížící se cenou k nule přibližuje k nekonečnu. AI tokeny jsou ideálním příkladem komodity, která je v praktickém pojetí ze všech nejblíže takovým teoretickým úvahám.
Zdroj: Bloomberg Finance Lp.
Pokud cena klesne – k čemu má dopomoci příští generace procesorů „Blackwell" (analytici SemiAnalysis hovoří o snížení nákladů přibližně o 99 %) – lze očekávat, že byznys se časem přizpůsobí novým reáliím. Řešení založená na AI se budou posouvat výše v hodnotovém řetězci, zvyšovat marže, což postupně umožní další vlny výdajů na tokeny. Tento proces si však vyžádá čas, který mnoho investorů nemá. Zpoždění valuací vůči samotnému indexu výdajů na AI je rovněž patrné z grafu.
Obavy ohledně monetizace AI se mohou udržet a prostor pro další poklesy stále existuje. Nynější epizoda výprodeje je však spíše zpomalovacím prahem pro AI rally než zdí. Reálné ověření teze podporující investice do AI proběhne pravděpodobně na konci letošního nebo na začátku příštího roku. Klíčovou roli v tomto procesu sehrají IPO prospekty společností Anthropic a OpenAI, které by se mohly dostat k investorům v průběhu několika týdnů.
MSF.DE (D1)
Akcie Microsoftu dělí od velmi důležitého odporu na úrovni přibližně 300 dolarů již jen zhruba 5 %. Jedná se o úrovně testované během poklesů na začátku roku 2025 a 2026. Při analýze historického chování ceny lze poukázat na jev „kříže smrti", který je silným sestupným signálem. V případě Microsoftu se však tento jev objevoval ke konci sestupné vlny, nikoli jako předzvěst jejího prohloubení. S ohledem na relativní sílu odporu na úrovni přibližně 300 dolarů lze předpokládat, že tentokrát tomu nebude jinak. Zdroj: xStation5
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