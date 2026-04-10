Trh vyhlíží víkendová jednání mezi USA a Íránem👀

- USA tlačí na omezení izraelských útoků v Libanonu, aby nenarušily víkendová jednání s Íránem
- Írán chce při jednáních kompenzaci za škody a zachování kontroly nad Hormuzským průlivem
- Výsledky víkendových jednání budou klíčové pro další vývoj trhu
Pozornost investorů směřuje zejména na vývoj mírových jednání mezi USA a Íránem. Spojené státy chtějí zabránit tomu, aby izraelské útoky v Libanonu narušily víkendová jednání s Íránem. Prezident Donald Trump požádal izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, aby omezil útoky, které by mohly ohrozit křehké příměří. Izrael ve čtvrtek uvedl, že zahájí přímá jednání s Libanonem poté, co Trump apeloval na Netanjahua, aby došlo ke uklidnění situace.
Libanonští představitelé uvedli, že chtějí jednání vedoucí k trvalému míru, nejprve ale usilují o okamžité přerušení izraelských útoků, jejichž intenzita se po oznámení příměří mezi USA a Íránem během středy zvýšila. Až dosud Trumpova administrativa po Izraeli nepožadovala, aby zmírnil své útoky proti Hizballáhu, který je v Libanonu podporován Íránem.
Trump se obává, že boje by mohly narušit příměří i snahy o otevření Hormuzského průlivu. Írán i Pákistán, kde se mají jednání uskutečnit, upozorňovaly, že izraelská válka v Libanonu příměří porušuje.
Izrael ve středu provedl překvapivý útok na Libanon jen několik hodin poté, co Trump oznámil příměří. Izraelská armáda zahájila přibližně 100 téměř souběžných úderů, při nichž bylo podle libanonského ministerstva zdravotnictví zabito více než 300 lidí. Série úderů zničila obytné budovy ve čtvrtích mimo tradiční bašty Hizballáhu, které byly dosud konfliktu převážně ušetřeny.
Spojené státy a Írán zároveň vstupují do sobotních jednání s výrazně odlišnými požadavky i rozdílným pohledem na šanci na dosažení dohody. Trump uvedl, že věří v možnost dosažení dohody. Nový íránský nejvyšší vůdce Mojtaba Chameneí ale ve čtvrtek uvedl, že Írán bude požadovat kompenzaci za škody způsobené během pětitýdenní války s USA a že si chce ponechat kontrolu nad Hormuzským průlivem, kterým prochází přibližně pětina světové ropy.
Ropa Brent i americká ropa WTI po oznámení příměří výrazně klesly pod hranici 100 USD a stále se pod touto úrovní drží. Brent se propadl ze 110 USD až k 90 USD, zatímco ropa WTI oslabila ze 115 USD rovněž k 90 USD. V současnosti se ceny ropy pohybují znovu v blízkosti 100 USD, přičemž Brent se obchoduje za 96 USD a WTI za 98 USD. Výsledky sobotních jednání tak budou zásadní pro další vývoj nejen na ropě, ale i na celém trhu.
Graf OIL (H1)
Graf OIL.WTI (H1)
Zdroj: xStation
