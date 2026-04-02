Trumpův tvrdý vzkaz Íránu poslal Bitcoin do červených čísel 🔻

- Bitcoin klesl na zhruba 66 500 USD kvůli růstu geopolitického napětí.
- Výraznější ztráty zasáhly i Ether a Solanu, zatímco ropa prudce zdražila.
- Trh nadále brzdí slabá poptávka a prodeje ze strany velkých hráčů.
- Záporné toky do spotových ETF potvrzují, že investoři zatím zůstávají opatrní.
- Bitcoin klesl na zhruba 66 500 USD kvůli růstu geopolitického napětí.
- Výraznější ztráty zasáhly i Ether a Solanu, zatímco ropa prudce zdražila.
- Trh nadále brzdí slabá poptávka a prodeje ze strany velkých hráčů.
- Záporné toky do spotových ETF potvrzují, že investoři zatím zůstávají opatrní.
Bitcoin ve čtvrtek oslabil poté, co americký prezident Donald Trump naznačil, že v příštích týdnech mohou přijít tvrdší údery proti Íránu. Trhy tím přišly o část nadějí na rychlé uklidnění konfliktu a investoři začali ustupovat z rizikovějších aktiv.
Největší kryptoměna světa během dne odepsala až 2,9 % a obchodovala se kolem 66 500 USD. Ještě výraznější ztráty zaznamenaly menší tokeny. Ether klesl až o 4,9 % a Solana o 5,1 %. Slabší nálada se přelila i na akciové trhy, když index MSCI Asia Pacific spadl o 1,7 %, zatímco ropa Brent vyskočila o více než 5 % nad 106 USD za barel.
Podle trhu se Bitcoin v této fázi chová podobně jako akcie a reaguje především na geopolitické napětí. Přesto analytici upozorňují, že v posledních týdnech už kryptoměna vykazuje o něco nižší citlivost na pozitivní i negativní zprávy než dříve. I tak ale aktuální komentáře znovu připomněly, že při růstu nejistoty investoři zůstávají opatrní.
Bitcoin sice v březnu uzavřel měsíc přibližně o 2 % výše, čímž ukončil pětiměsíční sérii poklesů, širší obrázek však zůstává slabý. Od svého maxima nad 126 000 USD z října je stále níže asi o 45 %. Podle dat společnosti CryptoQuant navíc přetrvává slabá poptávka a takzvaná aparentní poptávka byla na konci minulého měsíce záporná zhruba o 63 000 BTC.
Negativním faktorem zůstává také chování velkých držitelů, tedy takzvaných whales. Ti se podle on-chain dat stali čistými prodejci a během uplynulého roku odprodávali významné objemy Bitcoinu. Trhu tak chybí silnější přesvědčení jak ze strany institucí, tak drobných investorů, kteří zatím čekají na jasnější směr, regulatorní posun nebo zmírnění geopolitického napětí.
Opatrnost potvrdily i americké spotové ETF na Bitcoin. Ve středu z nich investoři stáhli celkem 174 milionů USD, takže čisté toky se vrátily do záporu. To ukazuje, že ani přes předchozí stabilizaci zatím na trhu není dostatečně silná chuť znovu ve větším nakupovat.
Graf BITCOIN (H1)
Aktuálně se Bitcoin pohybuje kolem 66 800 USD, zatímco EMA 50 se nachází přibližně na 67 560 USD a SMA 100 poblíž 67 240 USD. Právě skutečnost, že se cena drží pod těmito úrovněmi, naznačuje oslabení kupců a zhoršení krátkodobého trendu. Po ostrém poklesu přišel sice mírný odraz ode dna, ten je však zatím spíše technickou korekcí než potvrzením nového růstu. RSI na hodnotě 42,9 se nachází pod neutrální hranicí, což ukazuje na přetrvávající slabost trhu, ale zároveň ještě neindikuje výrazně přeprodaný stav. Také ukazatel Momentum 97,4 zůstává pod úrovní 100, což potvrzuje, že dosavadní pohyb stále nese známky negativní dynamiky.
Z technického pohledu bude důležité sledovat, zda se Bitcoinu podaří vrátit alespoň nad pásmo 67 200 až 67 600 USD, kde se nyní koncentrují hlavní krátkodobé rezistence v podobě klouzavých průměrů. Jejich překonání by mohlo trhu otevřít prostor pro stabilizaci a návrat k vyšším úrovním. Naopak pokud cena zůstane pod nimi, nelze vyloučit další tlak na support v oblasti 66 500 USD a případně i níže.
Zdroj: xStation5
