Tržby v obranném sektoru: RTX, Thales a Northrop Grumman

Úterní seance bude částečně ve znamení koncentrace zveřejnění tržeb většiny největších společností v obranném sektoru, přičemž dominovat budou reporty amerických lídrů v odvětví. Dnes zveřejní své výsledky Northrop Grumman, RTX a francouzský Thales.
Ve čtvrtek sezónu tržeb doplní Safran, SAAB, Dassault a Lockheed Martin.
Thales (HO.FR)
Tento francouzský průmyslový gigant vykázal za 1. čtvrtletí smíšené výsledky, což vedlo k poklesu ceny akcií o více než 4 %.
Objednávky:
- Celkové objednávky vzrostly o 23 %, přičemž organický růst dosáhl 27 %. Růst se soustředil hlavně na rozvinuté trhy: 31 % oproti 10 % na rozvíjejících se trzích.
- Celý nárůst objednávek pocházel ze segmentu defense, který vzrostl o 71 %. Segmenty cyber a aerospace zaznamenaly mírný pokles.
- Tržby vzrostly na 5,31 mld. EUR, tedy o 7,2 %.
Management potvrdil svůj výhled:
- Poměr book-to-bill nad 1,
- Organický růst tržeb o 6–7 %,
- Marže EBITDA alespoň 12,6 %.
Ocenění mohou podpořit velké kontrakty na orbitální vybavení a také systémy protivzdušné a protiraketové obrany — tedy kategorie vybavení, které může Evropa naléhavě potřebovat v prostředí rostoucí nejistoty ohledně závazků USA vůči NATO.
RTX (RTX.US)
Společnost RTX Corp. vykázala za 1. čtvrtletí 2026 výsledky, které trh vnímal jako pouze solidní.
- Tržby vzrostly na 22,1 mld. USD (+9 % YoY).
- Objem nevyřízených objednávek vzrostl na 271 mld. USD (+25 %).
- Upravený EPS vzrostl o 21 % na 1,78 USD, oproti očekávání kolem 1,5 USD.
Při rozdělení společnosti podle segmentů:
- Růst tržeb a ziskovosti byl napříč divizemi velmi podobný. Raytheon, Pratt & Whitney a Collins Aerospace dosáhly organického růstu tržeb o 10 % a růst upraveného zisku překročil 20 %.
- Výjimkou byl Collins, kde ziskovost vzrostla jen o 6 %. Společnost to přičítá vysoké expozici vůči civilnímu segmentu a cenovým tlakům vyplývajícím z cel.
- Management zvýšil svůj výhled tržeb pro FY2026 na 92,5–93,5 mld. USD, s očekávaným upraveným EPS ve výši 6,7–6,9 a FCF na úrovni 8,25–8,75 mld. USD.
- Zdá se, že společnost těží z několika strukturálních trendů na trhu vojenského vybavení a je dobře připravena je využít. To vytváří významný prostor pro růst a za současných podmínek působí roční cíle jako umírněné a dosažitelné.
Northrop Grumman (NOC.US)
Společnost vykázala smíšené výsledky, ale celkově je nálada investorů po zveřejnění mírně negativní. Akcie v obchodování po uzavření trhu klesají přibližně o 2 %.
Tržby byly slabé:
- Celkový růst činil pouze 4 %, na 9,8 mld. USD.
- Navzdory tomu společnost ponechala svůj celoroční výhled tržeb minimálně na 43,5 mld. USD.
- Ziskovost byla výrazně lepší: průměrná marže vzrostla z 6 % na 10,8 %.
Kromě finančního výhledu management poukazuje na:
- Sladění portfolia společnosti s novými plány amerického ministerstva obrany,
- Zrychlení výroby letounu B-21,
- Urychlení náběhu programu Sentinel.
Mezi významné body reportu patří velké inter-segment eliminations, které výrazně vzrostly, a výdaje ve výši 280 mil. USD (nikoli náklady) v položce Other. První bod lze vysvětlit výše zmíněnou úpravou portfolia, i když rozsah změny může vyvolávat obavy. Druhá částka zůstává nejasná a může souviset s přeceněním, smluvními sankcemi, utajovanými projekty nebo zaměstnaneckými benefity.
Celkově se zdá, že během konferenčního hovoru Northrop žádá investory o určitou dávku důvěry — a podle reakce trhu se zdá, že ji jsou ochotni poskytnout jen v omezené míře.
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Allbirds: Od tenisek k AI, může to fungovat
„AI“ propouštění: Je to fikce?
US OPEN: trh se pohybuje poblíž maxim
Denní shrnutí: Nervózní vyčkávání, výprodej SaaS a slabá makrodata
