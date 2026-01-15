TSMC trhá rekordy! Explozivní výsledky potvrzují trvající AI rally🚀

- Silná ziskovost: TSMC dosáhla hrubé marže přes 62 % a čisté marže téměř 50 %, čímž překonala mnoho konkurentů a potvrdila svou velikost, nákladovou efektivitu a cenovou sílu.
- Silná ziskovost: TSMC dosáhla hrubé marže přes 62 % a čisté marže téměř 50 %, čímž překonala mnoho konkurentů a potvrdila svou velikost, nákladovou efektivitu a cenovou sílu.
- Technologické prvenství: 77 % tržeb pochází z pokročilých výrobních uzlů, což potvrzuje, že TSMC uspokojuje poptávku po AI čipech prostřednictvím nejmodernějších výrobních procesů, což se odráží ve vysokých maržích a loajalitě zákazníků. Zavedení 2nm procesorů na začátku roku 2026 dále posiluje konkurenční výhodu a potenciál růstu tržeb.
- Silný výhled: Plánované tržby za 1. čtvrtletí ve výši 34–35 miliard USD a rekordní kapitálové výdaje 52–56 miliard USD odrážejí důvěru vedení, že poptávka po pokročilých technologických čipech, zejména pro AI, zůstane silná a trvalá.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), největší smluvní výrobce polovodičů na světě, dnes zveřejnil výsledky za čtvrté čtvrtletí 2025, které lze shrnout jedním slovem: fenomenální. Společnost uzavřela rok s rekordními tržbami přesahujícími 122 miliard USD, což představuje meziroční nárůst o více než 35 % a zároveň nejvyšší úroveň v historii firmy. Čistý zisk ve čtvrtém čtvrtletí vzrostl o 35 % na 16 miliard USD, čímž výrazně překonal očekávání analytiků.
TSMC oznámilo kapitálové výdaje na rok 2026 v rozmezí 52–56 miliard USD, což je více než o 25 % více než v roce 2025. To naznačuje, že tento gigant se sídlem v Hsinchu vidí trvalé základy pro růst umělé inteligence. Tyto výsledky potvrzují, že boom v oblasti AI není dočasným trendem, ale strukturální změnou v globální digitální ekonomice, přičemž TSMC je jejím nesporným technologickým jádrem. Růst společnosti je poháněn pokročilými výrobními procesy 3nm, 5nm a 7nm a rostoucí poptávkou od klíčových zákazníků jako Nvidia, AMD a hyperscalery, což vytváří pevný základ pro pokračující dynamickou expanzi.
Klíčové finanční výsledky
TSMC zakončilo 4Q 2025 výsledky, které jasně překonaly očekávání analytiků. Čtvrtletní tržby dosáhly přibližně 33,2 miliardy USD, což představuje meziroční nárůst o více než 20 % a zároveň nejvyšší čtvrtletní úroveň v historii společnosti. Čistý zisk za dané období vzrostl o 35 % na 16 miliard USD, což zdůrazňuje nejen rozsah podnikání, ale i výjimečnou schopnost firmy generovat vysokou ziskovost při současném zvyšování kapitálových investic.
Finanční údaje za 4Q25:
-
Konsolidované tržby: NT$1 046,09 miliardy (33,73 mld. USD) — +20,5 % YoY
-
Čistý zisk: NT$505,74 miliardy (16 mld. USD) — +35 % YoY
-
Zisk na akcii (dilutovaný): NT$19,50 (3,14 USD)
-
Hrubá marže: 62,3 %
-
Provozní marže: 54,0 %
-
Čistá marže: 48,3 %
Klíčovým faktorem úspěchu byla pokročilá výrobní technologie. Čipy vyráběné na úrovních 3nm, 5nm a 7nm tvořily 77 % tržeb z waferů, přičemž 3nm technologie představovala 28 %, 5nm 35 % a 7nm 14 %. To ukazuje, že TSMC nejen uspokojuje rostoucí poptávku po AI a čipech pro výkonné výpočty, ale činí tak s mimořádně vysokou výrobní efektivitou.
Zároveň struktura zákazníků zdůrazňuje strategickou pozici TSMC v globálním dodavatelském řetězci polovodičů. Hlavní zákazníci, jako Nvidia, AMD a Apple, stejně jako klíčoví hyperscale poskytovatelé, si rezervují stále větší výrobní kapacity, což společnosti umožňuje udržet si konkurenční výhodu a generovat stabilní tržby navzdory rostoucímu tlaku ostatních výrobců čipů. Vysoká hrubá marže potvrzuje, že firma dominuje v prémiovém segmentu, kde jsou výrobní náklady vysoké, ale zisky ještě vyšší.
TSMC výhled (Forward Guidance):
-
Tržby za 1Q 2026: 34,6–35,8 miliardy USD
-
Hrubá marže: 63–65 %
-
Provozní marže: 54–56 %
-
Kapitálové výdaje (CapEx) 2026: 52–56 miliard USD
TSMC vstupuje do roku 2026 se silnou dynamikou a velmi optimistickými projekcemi. Vedení očekává tržby za 1. čtvrtletí v rozmezí 34,6–35,8 miliardy USD, což naznačuje pokračující dvouciferný meziroční růst. Hrubá marže je odhadována na 63–65 % a provozní marže na 54–56 %, což potvrzuje schopnost společnosti udržet vysokou ziskovost, a to i přes rostoucí kapitálové výdaje a dynamickou poptávku po AI čipech.
Vedení společnosti zdůrazňuje pokračující zaměření na pokročilé 3nm, 5nm a 7nm technologie, které zůstávají jádrem vysoce ziskového produktového segmentu. Tato strategie umožňuje TSMC udržet si technologické prvenství před konkurencí, včetně rostoucích schopností jiných výrobců čipů, a zároveň posiluje její postavení jako klíčového hráče v globálním dodavatelském řetězci polovodičů. V kombinaci s rostoucími objednávkami od hlavních zákazníků, jako jsou Nvidia, AMD, Apple a hyperscalery, výhled potvrzuje, že TSMC je připravena na trvalý, víceroční růst tržeb a marží v prémiovém segmentu.
Dopad výsledků TSMC na technologickou rally:
Rekordní výsledky za 4Q 2025 a optimistický výhled na rok 2026 potvrzují, že TSMC je jedním z hlavních motorů globální technologické rally. Rostoucí poptávka po AI a čipech pro výkonné výpočty pohání nejen tržby TSMC, ale ovlivňuje celý polovodičový dodavatelský řetězec. Pokročilé procesy 3nm, 5nm a 7nm umožňují společnosti nabízet produkty, které jsou většině konkurence nedostupné, což se promítá do stabilních marží a konkurenční výhody.
Na začátku roku 2026 TSMC také představila 2nm procesory, čímž se společnosti podařilo dále se vzdálit konkurenci a položit základ pro dlouhodobý růst tržeb, zejména v oblasti AI a výkonných výpočtů. Investoři sledující technologický sektor mohou TSMC vnímat jako barometr polovodičového trhu, přičemž výsledky firmy naznačují, že AI boom má silné a trvalé základy.
Shrnutí zprávy:
TSMC uzavřela rok 2025 s rekordními výsledky, které potvrzují její dominantní postavení na globálním trhu s polovodiči. Vedení nejen že zvyšuje kapitálové výdaje na 56 miliard USD v roce 2026, ale zároveň se zaměřuje na vývoj pokročilých výrobních uzlů, včetně 2nm procesorů, které zajišťují vysoké marže a další oddělení od konkurence. Silné objednávky od klíčových zákazníků jako Nvidia, AMD, Apple a hlavní hyperscalery ukazují, že TSMC je připravena na trvalý, víceroční růst tržeb při zachování technologické převahy.
