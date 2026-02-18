Uber investuje 100 milionů dolarů do robotaxi infrastruktury

-
Uber investuje přes 100 mil. USD do nabíjecí infrastruktury pro robotaxi v USA.
-
Cílem je zvýšit efektivitu flotil a upevnit pozici v autonomní mobilitě.
-
Firma plánuje nabídnout autonomní vozy v minimálně 10 městech do roku 2026.
-
Akcie letos oslabily, část trhu zůstává k robotaxi strategii skeptická.
-
Společnost Uber Technologies Inc. oznámila investici přesahující 100 milionů dolarů do výstavby rychlonabíjecích stanic určených pro autonomní vozidla v USA. Cílem je posílit svou pozici v rychle se rozvíjejícím segmentu robotaxi služeb a stát se klíčovým provozním partnerem technologických firem vyvíjejících samořídící systémy.
Nové vysokokapacitní nabíjecí huby vzniknou nejprve v oblasti Sanfranciského zálivu, Los Angeles a Dallasu – tedy v regionech, kde Uber plánuje spustit veřejné robotaxi služby ve spolupráci se svými partnery. Projekt zahrnuje náklady na vývoj lokalit, vybavení, připojení k elektrické síti i další kapitálové výdaje.
Podle vedení společnosti vlastní infrastruktura zvyšuje efektivitu, snižuje náklady a maximalizuje využití vozidel, což je pro ekonomiku autonomních flotil klíčové.
Uber zároveň čelí skepsi části investorů, kteří zpochybňují dlouhodobou hodnotu tradiční platformy s lidskými řidiči v době nástupu autonomních vozidel. Akcie firmy od začátku roku oslabily přibližně o 14 %. Medvědí analytici upozorňují na rostoucí konkurenci ze strany Waymo, která již rozšiřuje své služby ve vybraných městech.
Uber však pokračuje v agresivní strategii partnerství a investic. V posledních letech vložil stovky milionů dolarů do společností jako:
-
Lucid Group Inc.
-
Nuro Inc.
-
Wayve Technologies Inc.
Součástí těchto dohod jsou i závazky k nákupu flotil robotaxi vozidel, která mají být postupně integrována do aplikace Uber.
Společnost očekává, že do konce roku 2026 nabídne autonomní vozidla minimálně v 10 městech. Letos plánuje nasazení robotaxi Lucid a Nuro v oblasti Bay Area a autonomních dodávek koncernu Volkswagen AG v Los Angeles.
Paralelně Uber uzavírá nové dohody s provozovateli nabíjecích sítí, jako jsou EVgo Inc., Ionity GmbH nebo Electra, aby usnadnil přístup k nabíjení i pro své lidské řidiče používající elektromobily. Firma dokonce garantuje minimální využití těchto stanic, což má podpořit expanzi více než 1 000 nových nabíječek globálně.
Investice signalizuje strategický posun: Uber buduje infrastrukturu, která mu má zajistit klíčovou roli v ekosystému autonomní mobility – nejen jako platforma, ale i jako provozní a infrastrukturní partner.
Graf UBER.US (D1)
Akcie společnosti Uber Technologies Inc. se pohybují kolem úrovně 70,56 USD a pokračují v výrazné korekci z maxim poblíž 97 USD. Prodejní tlak je v posledních týdnech dominantní a akcie se nachází na nejnižších hodnotách za několik měsíců. Cena se propadla pod EMA 50 (80,81 USD) i pod SMA 100 (87,37 USD), přičemž oba klouzavé průměry se začínají stáčet směrem dolů. To potvrzuje přechod do krátkodobého až střednědobého medvědího trendu. Aktuální úroveň kolem 70 USD představuje významnou horizontální podporu z předchozí konsolidace. Z technického pohledu bude klíčové sledovat oblast 68–70 USD. Udržení této zóny by mohlo přinést technický odraz směrem k 75–80 USD, kde se nyní nachází první významnější rezistence. Naopak průraz pod 68 USD by otevřel prostor pro další pokles směrem k oblasti 62–65 USD.
Zdroj: xStation5
