Visa spouští zúčtování ve stablecoinu USDC pro americké banky

Visa umožňuje americkým bankám zúčtovávat transakce pomocí stablecoinu USDC přes blockchain Solana.
Novinka následuje po uvolnění regulace stablecoinů administrativou Donalda Trumpa.
Stablecoiny umožňují rychlé a levné platby, což je atraktivní zejména pro fintechy.
Visa soupeří s Mastercard o pozici lídra v oblasti digitálních platebních infrastruktur postavených na stablecoinech.
Společnost Visa oficiálně otevřela svou americkou platební síť zúčtování transakcí pomocí stablecoinu USDC od společnosti Circle. Služba běží na blockchainu Solana a je určena pro bankovní instituce v USA, které díky uvolněnější regulaci ve druhém funkčním období prezidenta Donalda Trumpa mohou aktivněji integrovat digitální aktiva do svých služeb. Mezi prvními, kdo tuto novinku využije, jsou Cross River Bank a Lead Bank.
Visa už testovala zúčtování přes stablecoiny mimo USA, ale toto je její první plné nasazení v americkém bankovním systému. Nové regulační rámce, podepsané prezidentem v červenci, umožňují používat fiatem kryté kryptoměny (stablecoiny) v souladu s americkým právem, což výrazně otevírá cestu k rychlejším a levnějším přeshraničním platbám.
Stablecoiny jako USDC, kryté v poměru 1:1 americkým dolarem (např. státními dluhopisy), se v posledních letech staly nástrojem pro fintech firmy i kryptospolečnosti, které chtějí propojit digitální ekonomiku s tradičními platebními systémy. Zúčtování karetních transakcí pomocí stablecoinů umožní bankám oslovit nové klienty, zejména začínající technologické firmy, a stát se flexibilnějšími partnery pro jejich byznys.
Díky blockchainu mohou probíhat platby téměř okamžitě, sedm dní v týdnu, zatímco tradiční zúčtování přes Visa může trvat až tři pracovní dny. Právě tato rychlost dělá ze stablecoinů potenciálně revoluční platební infrastrukturu. Podle analytiků z Bloomberg Intelligence by objem plateb přes stablecoiny mohl do roku 2030 přesáhnout 50 bilionů USD ročně.
Visa tak vstupuje do přímé konkurence se svým hlavním rivalem, společností Mastercard, která letos oznámila, že umožní obchodníkům přijímat platby ve stablecoinech, a údajně plánuje akvizici firmy Zero Hash, která se specializuje na kryptoměnovou infrastrukturu.
S cílem upevnit svou roli v tomto rychle rostoucím segmentu spustila Visa také globální poradenskou praxi pro firmy, které chtějí využívat stablecoiny – včetně bank, fintechů a obchodníků. Vedle toho propaguje i svou platformu pro tokenizované aktiva, která má finančním institucím umožnit vydávání vlastních digitálních tokenů krytých fiat měnami.
Navzdory tomu, že ročně zpracuje Visa přes 17 bilionů USD, stablecoinové zúčtování zatím tvoří pouze 3,5 miliardy USD ročně, ale tempo růstu je výrazné a ambice vysoké.
Graf V.US (D1)
Akcie společnosti Visa předvedly v uplynulých dnech výrazný růstový pohyb, když během několika málo seancí posílily z oblasti pod 320 USD až na aktuálních 346,78 USD. Tímto růstem prorazily obě klíčové klouzavé průměry – EMA 50 (336,46 USD) i SMA 100 (340,67 USD), což představuje silný technický signál obratu trendu. RSI se aktuálně nachází na hodnotě 58,9, což značí zdravé růstové momentum, přičemž trh se stále nachází pod úrovní překoupenosti (70), a tedy má prostor k dalšímu růstu.
Průraz nad SMA 100 je z pohledu technické analýzy klíčovým milníkem, který často signalizuje změnu střednědobého trendu z klesajícího na rostoucí. Pokud se cena nad touto úrovní udrží, může následovat další růstový impuls směrem k rezistenci v oblasti 352 USD, která odpovídá předchozím maximům z října. Naopak, nejbližší podpora se nyní formuje kolem 340 USD, což je právě proražený 100denní klouzavý průměr. Jeho udržení bude důležité pro zachování pozitivního výhledu.
Zdroj: xStation5
