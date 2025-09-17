US OPEN: FED v centru pozornosti. Podpoří uvolnění politiky akciový trh?

Wall Street téměř jednomyslně očekává, že Federální rezervní systém na nadcházejícím zasedání sníží sazby o 0,25 procentního bodu. Investoři zároveň počítají s tím, že předseda Fedu Jerome Powell naznačí další snižování sazeb s cílem podpořit oslabený akciový trh a stabilizovat hospodářský růst uprostřed rostoucích globálních rizik.
V posledních týdnech dosáhly americké akciové indexy, včetně S&P 500, historických maxim; napětí spojené s růstem inflace a geopolitickou nejistotou však nadále tlačí na investory. Analytici předpovídají, že index S&P 500 by mohl v den oznámení Fedu vzrůst asi o 0,7 %, zároveň ale varují, že trh je mimořádně citlivý na jakékoli signály ohledně budoucí měnové politiky.
Je třeba zdůraznit, že představitelé Fedu na zasedání aktualizují své prognózy úrokových sazeb a výhledu ekonomického růstu. Klíčový bude tón Jeroma Powella. Jestřábí postoj, naznačující udržení nebo dokonce návrat ke zvyšování sazeb, by mohl vyvolat prudkou korekci akcií i dluhopisů. Naopak jasný signál pokračujícího uvolňování měnové politiky bude vnímán jako podpora pro trh, ale může zvýšit obavy z další inflace.
Současné tržní odhady ukazují, že během následujících dvanácti měsíců by mohlo dojít k celkovému snížení sazeb asi o 150 bazických bodů, a to především prostřednictvím několika kroků po 25 bodech. Situace však zůstává nestabilní a závisí na příchozích makrodatech, takže investoři počítají i s nečekanými zvraty.
US500 (interval H1)
Kontrakty na index S&P 500 (US500) se dnes drží kolem včerejší závěrečné úrovně z americké seance. Trh projevuje trpělivost a klid, čeká na klíčové informace, které budou zveřejněny během dnešní seance. Hlavní událostí je rozhodnutí Fedu o sazbách plánované na poledne.
Zdroj: xStation5
Zprávy z firem:
-
Workday (WDAY.US) roste o 9 % poté, co Guggenheim zvýšil své doporučení a vyzdvihl zlepšení v klíčových oblastech činnosti společnosti. Pozitivně působí také program zpětného odkupu akcií v hodnotě 4 mld. USD a zapojení aktivistického investora Elliott Management, který drží akcie za 2 mld. USD. Analytici oceňují pokrok Workday v rozvoji cloudové platformy, zejména v oblasti umělé inteligence, a zvýšili prognózy tržeb pro rok 2026 o 14 %.
-
Rithm Capital (RITM.US) přidává 3,5 % po zprávě o plánované akvizici společnosti Paramount Group (PGRE) za 1,6 mld. USD. Dohoda zahrnuje portfolio kancelářských budov v New Yorku a San Francisku. Paramount, vlastník prestižních objektů v těchto městech, hledal kupce již delší dobu, přičemž o proces se zajímaly i společnosti jako Blackstone.
-
Manchester United (MANU.US) klesá o 6 % po zveřejnění výsledků za první čtvrtletí fiskálního roku 2025, které ukázaly pokles tržeb o 8,9 % na 143,1 mil. GBP. Klub však zaznamenal čistý zisk 1,4 mil. GBP, což je zlepšení oproti ztrátě z předchozího roku. Finanční stabilitu podporuje i růst EBITDA o 1,7 %. Analytici upozorňují na pokles příjmů z vysílání a zápasových dní, částečně kvůli účasti v Evropské lize místo Ligy mistrů. Klub potvrdil celoroční výhled, očekává tržby mezi 650–670 mil. GBP a upravený EBITDA zisk mezi 145–160 mil. GBP.
-
Netflix (NFLX.US) dnes přidává 1,5 % navzdory poklesu tržního podílu ve streamingu v srpnu. Investoři sází na oživení, očekávají, že nadcházející premiéry a nový obsah přilákají zákazníky zpět na platformu. Vyšší zapojení uživatelů a příliv nových předplatitelů by mohly zlepšit finanční výsledky společnosti v následujících měsících.
