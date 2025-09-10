US OPEN: Inflace výrobců v USA nižší, než se čekalo. Trh stále více věří ve snižování sazeb

Hlavní akciové indexy v USA zahajují středeční seanci pozitivně, a to díky výrazně slabším než očekávaným údajům o srpnové inflaci cen výrobců (PPI). Zatímco trh očekával meziroční růst PPI o 3,3 %, zveřejněný údaj ukázal nárůst pouze o 2,6 % meziročně.
Inflace cen výrobců v USA za srpen 2025 tedy jednoznačně zaostala za odhady. Roční míra PPI dosáhla 2,6 % oproti 3,3 % v červenci. Meziměsíčně PPI dokonce klesl o 0,1 %, zatímco se očekával růst o 0,3 % (po předchozím nárůstu o 0,7 %).
Zdá se, že dnešní zpráva o PPI spolu s nedávnými údaji z amerického trhu práce — včetně revizí nových pracovních míst a viditelného zpomalování zaměstnanosti — budou klíčové pro další směřování měnové politiky Fedu. V posledních týdnech se stále častěji objevují signály, že trh práce ztrácí na síle a inflační tlaky slábnou. Výsledkem je téměř jednoznačné přesvědčení finančních trhů, že Fed by mohl již v tomto měsíci přistoupit k prvnímu snížení sazeb.
Očekávání investorů navíc nabrala ještě více holubičí tón. Pravděpodobnost scénáře, ve kterém do konce roku 2025 proběhnou alespoň tři snížení úrokových sazeb, narůstá. Zdá se, že trh předpokládá, že Fed bude mít méně důvodů držet restriktivní politiku, zejména pokud další data — především nadcházející údaj o spotřebitelské inflaci (CPI) — potvrdí trend dezinflačního vývoje. Tento vývoj podporuje pozitivní náladu na akciových i dluhopisových trzích, a kromě růstu indexů vyvíjí tlak na pokles výnosů amerických státních dluhopisů.
Volatilita amerických akcií
Zdroj: xStation5
US100 (H1 Interval)
Je zřejmé, že dnešní zprávy o inflaci byly trhem přijaty velmi pozitivně. Futures na Nasdaq 100 se obchodují výrazně nad klíčovými klouzavými průměry (EMA 25, EMA 50 a EMA 100), což naznačuje silný býčí sentiment. Aktuální pohyb pokračuje v růstovém trendu po předchozím odrazu, přičemž investoři očekávají další posílení trhu. Takové chování naznačuje, že trh věří v pozitivní dopad inflačních dat a očekává pokračování růstového trendu.
Zdroj: xStation5
Firemní zprávy:
Oracle (ORCL.US) vyskočil o 39 % po zveřejnění výsledků za první fiskální čtvrtletí roku 2025. Tržby dosáhly 14,9 miliardy USD, což představuje 12% meziroční růst. Zisk na akcii (EPS) činil 1,47 USD, tedy mírně pod očekáváním analytiků. Klíčovým faktorem růstu akcií byl však výrazný nárůst objemu nevyřízených zakázek (Remaining Performance Obligations, RPO), který dosáhl 455 miliard USD – což je 359% nárůst meziročně. Tento růst je výsledkem čtyř vícemiliardových kontraktů s klienty jako OpenAI, Meta, NVIDIA a AMD. Oracle plánuje další expanzi cloudové infrastruktury a letos investuje 35 miliard USD do výstavby datových center. Odhady předpokládají 77% růst tržeb z cloud infrastruktury v aktuálním fiskálním roce, přičemž do roku 2029 by tyto tržby mohly dosáhnout 144 miliard USD.
Asset Entities Inc. (ASST.US) posiluje přibližně o 30 % po oznámení fúze se Strive Asset Management. Společnost se specializuje na sociální marketing na platformách jako Discord a TikTok. Fúze vytvoří první veřejně obchodovanou firmu zaměřenou na bitcoinové investice. Transakce umožní rychlý přístup ke kapitálu pro nákupy kryptoměn a zavedení inovativních daňově optimalizovaných investičních strategií pro investory.
NIO (NIO.US) oslabuje o 9,4 % po oznámení emise akcií v hodnotě 1 miliardy USD. Společnost plánuje nabídnout 181,8 milionu akcií za cenu 5,50 USD za kus. Přestože prostředky budou použity na výzkum a vývoj v oblasti elektromobilů a na obecné firemní účely, investoři negativně reagovali na ředění akcií. Trh nyní čeká na dokončení nabídky plánované na začátek října 2025, včetně dalších detailů k využití výnosů.
Gossamer Bio (GOSS.US) posiluje zhruba o 9 % poté, co UBS zahájila pokrývání akcie s doporučením „Koupit“ a cílovou cenou 19 USD. Analytici vyzdvihují podhodnocený potenciál klinického portfolia společnosti a očekávají růst ceny akcií ve střednědobém horizontu. Společnost se zaměřuje na vývoj léku seralutynib pro léčbu plicní hypertenze, přičemž výsledky studie PROSERA se očekávají v únoru 2026.
