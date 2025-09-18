US OPEN: Nová ATH na všech indexech!

Americké akciové burzy otevírají čtvrteční seanci v pozitivní náladě, podpořené směsí lepších makroekonomických dat a očekávání ohledně dalších kroků Fedu.
Širší trh roste a všechny hlavní indexy v USA otevírají na nových ATH. Federální rezervní systém dodává palivo již rozpálenému trhu. Pro investory je to signál, že FED podporuje trh i v situaci, kdy reálná ekonomika stále vysílá signály síly. To zvyšuje apetit po riziku a posouvá indexy k novým maximům, avšak vyvíjí tlak na dolar.
Makroekonomická data
FOMC včera rozhodl o snížení úrokové sazby o 25 bazických bodů, což je první takový krok od prosince.
Fed signalizuje, že v průběhu roku mohou přijít další snížení, pokud se zesílí rizika spojená s trhem práce, ale není to jisté. Trh pozitivně přijímá vyvážený postoj Fedu.
Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti klesl na 231 tisíc, což je znatelně pod odhady trhu, a naznačuje mírnou stabilizaci po předchozím nárůstu. Současně překvapil výjimečně pozitivně Philadelphia Fed Manufacturing Index, který vzrostl na 23,2 proti očekáváním jen 1,7. Jde o nejlepší výsledek za poslední měsíce, který signalizuje silné oživení průmyslu v regionu. Oba údaje dohromady ukazují, že navzdory rostoucím obavám o trh práce americký průmyslový sektor vykazuje jasné známky zotavení.
US100 (D1)
Zdroj:xStation
Index US100 zůstává v jasném uptrendu, pohybuje se v horním pásmu kanálu a udržuje momentum po proražení předchozích rezistencí. Uspořádání klouzavých průměrů podporuje poptávkovou stranu a rostoucí svíčky z posledních seancí ukazují na silný nákupní zájem. Indikátor RSI už však signalizuje překoupenou zónu, což naznačuje, že trh je přehřátý a v krátkém horizontu může přijít technická korekce.
Firemní zprávy
Intel (INTC.US), Nvidia (NVDA.US) – Nvidia oznámila investici 5 miliard USD do Intelu a spolupráci na projektu nových čipů. Hodnota Intelu roste o více než 30 % a Nvidie o 3 %.
AMD (AMD.US) – Hlavní konkurent Intelu ztrácí při otevření 4 % v reakci na zprávu o investici do Intelu.
89bio (ETNB.US) – Roche oznámila nákup biotechnologické společnosti za 14,5 USD na akcii, což aktuálně představuje prémii asi 80 %. Výsledkem je, že hodnota firmy při otevření stoupá o stejný podíl.
CrowdStrike (CRWD.US) – Kyberbezpečnostní a cloudová společnost roste o 6 % na vlně informací po zveřejnění predikcí o příjmech z AI.
Cracker Barrel (CBRL.US) – Akcie řetězce restaurací klesají téměř o 10 % po zveřejnění slabých výsledků.
