US Open: Opatrný start nového týdne na Wall Street!

Wall Street vstupuje do nového týdne zřetelně pozitivně. Hlavní indexy rostou a chuť podstupovat riziko se po korekci z minulého týdne pomalu vrací. Po víkendu je patrná úleva, protože konflikt na Blízkém východě dále neeskaloval, i když situace v regionu zůstává napjatá a nejistá.
Pozitivní sentiment částečně podpořily komentáře bývalého prezidenta Donalda Trumpa, který uvedl, že jednání s Íránem postupují dobře a že dosažení dohody je možné. Zároveň je ale zřejmé, že rozhovory mají k průlomu stále daleko. Írán oficiálně popírá, že by vedl přímá jednání s USA, a klíčové sporné body zůstávají nevyřešené. Trh sice pociťuje dočasnou úlevu, ale potenciál pro náhlé změny a geopolitické riziko zůstává vysoký.
Ve hře je stále i hrozba možné pozemní operace. Americké ozbrojené síly zvažují různé scénáře a Írán prohlásil, že je připraven reagovat na jakýkoli případný útok. Tento kontext drží trhy v opatrnosti vůči napětí kolem Perského zálivu a jakýkoli nový vývoj v regionu by mohl okamžitě ovlivnit tržní sentiment i výkyvy indexů.
Komoditní trh zůstává pod geopolitickým tlakem. Ropa Brent se pohybuje kolem 110 USD za barel, přičemž ceny energií reagují nejen na současné napětí, ale také na obavy o budoucí dodávky a stabilitu. Volatilita na komoditách ukazuje, jak silně mohou globální události ovlivňovat ocenění aktiv i celkový tržní sentiment.
Dalším klíčovým bodem dne je plánovaný projev šéfa Fedu Jeroma Powella v 16:30. Trhy budou pečlivě analyzovat každé jeho slovo kvůli signálům ohledně výhledu inflace a možných rozhodnutí o úrokových sazbách. V současném prostředí, kdy hospodářský růst a kontrola inflace vytvářejí složité dilema, může Powellův projev udávat tón celému týdnu na Wall Street.
Dnešní odraz indexů ukazuje, že trh dokáže reagovat na krátkou pauzu v napětí, i když globální fundamenty zůstávají nejisté.
Zdroj: xStation5
Futures na US500 (S&P 500) dnes výrazně rostou díky zlepšujícímu se sentimentu v prostředí vyhlídek na stabilizaci na Blízkém východě. Tržní optimismus podporují zprávy o pokračujících jednáních mezi USA a Íránem, která jsou sice stále daleko od průlomu, ale přinášejí alespoň určitou naději na zmírnění napětí v regionu.
Zdroj: xStation5
Zprávy ze společností
Akcie CrowdStrike (CRWD.US) dnes rostou po zvýšení doporučení pro společnost. Analytici uvádějí, že připravovaný AI model od Anthropicu by mohl podpořit poptávku po kyberbezpečnostních službách a růst tržeb. Pohyb vzhůru odráží očekávání, že rozvoj AI zvýší poptávku po pokročilých ochranných nástrojích.
Akcie Sysco (SYY.US) dnes ztrácejí více než 10 % po oznámení akvizice společnosti Jetro Restaurant Depot. Hodnota transakce dosahuje 29,1 miliardy USD, přičemž akcionáři Jetro mají obdržet 21,6 miliardy USD v hotovosti a 91,5 milionu akcií Sysco. Pokles odráží vysoké náklady akvizice a možné komplikace při integraci obou firem.
Akcie Palo Alto Networks (PANW.US) rostou v reakci na komentáře generálního ředitele, který zdůraznil nutnost využívat AI v boji proti kybernetickým hrozbám s tím, jak se rozšiřují nejpokročilejší modely. Tyto výroky naznačují, že firma může více zaměřit pozornost na řešení postavená na AI, což by posílilo její pozici v sektoru kyberbezpečnosti a zlepšilo výhled růstu.
MicroStrategy (MSTR.US) oznámila, že minulý týden nenakoupila žádný bitcoin, což může naznačovat dočasnou pauzu v poptávce nebo vyšší opatrnost v prostředí volatility kryptoměnového trhu. Absence nových nákupů naznačuje, že institucionální hráči zatím váhají s dalším navyšováním pozic v BTC.
