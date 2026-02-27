OpenAI získává 110 mld. USD: Amazon, Nvidia a SoftBank sázejí na infrastrukturu pro „frontier“ AI

OpenAI dne 27. února 2026 oznámila financování ve výši 110 mld. USD, které mají dodat Amazon (50 mld.), Nvidia (30 mld.) a SoftBank (30 mld.). Jde o další důkaz, že v AI závodě rozhoduje dostupnost výpočetní kapacity stejně jako kvalita modelů.
Podmínky: kapitál + výpočetní kapacita
Amazon začne 15 mld. USD a dalších 35 mld. USD má dorazit po splnění určitých podmínek.
Součástí balíčku je i dohoda, podle níž má OpenAI využívat 2 GW výpočetní kapacity postavené na čipech Amazon Trainium.
Cloud: „exkluzivita“ rozdělená mezi AWS a Azure
Podle Reuters se AWS stane exkluzivním third-party cloud poskytovatelem pro OpenAI Frontier (enterprise platforma pro budování, nasazení a správu AI agentů).
Zároveň ale platí, že Microsoft Azure zůstává exkluzivním cloudovým poskytovatelem pro OpenAI API, první-party produkty zůstávají hostované na Azure a Microsoft si ponechává exkluzivní licenci/přístup k IP napříč modely a produkty.
Ocenění: proč se objevuje 730 mld. i 840 mld. USD
Reuters uvádí ocenění 840 mld. USD.
AP uvádí 730 mld. USD pre-money.
V praxi jde nejspíš o rozdíl v metodice (pre-money vs. post-money / rámování transakce), nikoli o dvě různé události.
Proč je suma tak vysoká: compute jako klíčové „úzké hrdlo“
OpenAI v lednu 2026 uvedla, že její výpočetní kapacita vzrostla na 1,9 GW v roce 2025 z 0,6 GW v roce 2024.
Nová dohoda s Amazonem přidává konkrétní závazek: 2 GW kapacity na Trainiu v rámci partnerství.
Tahle čísla naznačují, proč se financování AI stále více podobá financování infrastruktury (datacentra, čipy, energie), a ne „čistému“ software příběhu.
