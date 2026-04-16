US Open: S&P 500 na historickém maximu 📈 Charles Schwab klesá o 4,5 % navzdory silnému reportu

Americké akcie jsou ve čtvrtek bez jasného směru a odevzdávají část úvodních zisků, protože nedávná rally technologických akcií začíná slábnout. Oslabení přichází jen den poté, co index S&P 500 prorazil symbolickou hranici 7 000 bodů, což ukazuje na rostoucí citlivost trhu na krátkodobé impulzy. Investoři nyní vyvažují geopolitický vývoj, výsledkovou sezonu a smíšené makroekonomické signály. Celkový sentiment však zůstává velmi silný a S&P 500 dosáhl nového historického maxima.
- Nasdaq i Dow Jones odepsaly přibližně 0,2 %, zatímco S&P 500 po vyšším otevření klesl asi o 0,1 %. Tento pohyb navazuje na silnou předchozí seanci, která posunula S&P 500 na historický závěr nad 7 000 body.
- Slabost se soustředila do Big Tech, přičemž segment „Magnificent Seven“ se dostal do záporu a stáhl širší sentiment níže.
- ETF Roundhill Magnificent Seven oslabil, což signalizuje ochlazení momenta v klíčové skupině tržních lídrů.
- Geopolitika zůstává hlavním faktorem trhu. Investoři bedlivě sledují jednání mezi USA a Íránem o prodloužení příměří po 22. dubnu.
- Pokračující diplomatická aktivita podporuje rizikový sentiment, ale nedostatek jasných závěrů omezuje krátkodobý prostor pro další růst.
- Výsledková sezona nabírá na síle:
- Taiwan Semiconductor a PepsiCo překonaly očekávání na úrovni tržeb i zisku.
- Charles Schwab překonal očekávání zisku, ale zklamal na úrovni tržeb.
- Výsledky Netflixu po uzavření americké seance jsou vnímány jako možný krátkodobý katalyzátor sentimentu.
- Makroekonomická data vykreslují smíšený obraz:
- Nové žádosti o podporu v nezaměstnanosti klesly na 207 tisíc, což signalizuje pokračující odolnost trhu práce.
- Průmyslová výroba v březnu klesla o 0,5 %, zaostala za očekáváním a zvýšila obavy o sílu růstového momenta.
- Struktura trhu ukazuje divergenci pod povrchem:
- Indexy Nasdaq dál testují rekordní úrovně a prodlužují historickou sérii růstu.
- Akcie polovodičových společností ustupují, čímž oslabují jeden z klíčových motorů nedávné rally.
- Technologické small caps se naopak ukazují jako relativně silnější a dosahují nových intradenních maxim.
- Širší účast na růstu zůstává omezená, protože velké sektory s vysokou kapitalizací zaostávají v nastavování nových rekordů.
- Celkově trh přechází od růstu taženého momentem do selektivnější fáze řízené daty a konkrétními událostmi, přičemž volatilita bude pravděpodobně navázána jak na makro titulky, tak na překvapení ve výsledcích firem.
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
Charles Schwab reportoval lepší výsledky, než se čekalo
Akcie Charles Schwab dnes ztrácejí více než 4 % poté, co společnost zveřejnila smíšené výsledky za první čtvrtletí 2026. Ziskovost překonala očekávání, ale tržby byly mírně pod prognózami. Společnost vykázala očištěný zisk na akcii 1,43 USD, což je nad odhady 1,39 USD a výrazně více než 0,99 USD před rokem.
Celkové čisté tržby dosáhly 6,48 miliardy USD, těsně pod očekáváním 6,51 miliardy USD. Čisté úrokové výnosy rovněž zaostaly za odhady a činily 3,14 miliardy USD, zatímco čistá úroková marže dosáhla 2,88 %, pod očekávanými 2,94 %. Přesto Schwab zaznamenal silný růst klientské aktivity a přílivu aktiv.
Zapojení klientů zůstalo robustní. Čistá nová klíčová aktiva dosáhla 140 miliard USD a celková klientská aktiva vzrostla meziročně o 19 % na 11,77 bilionu USD. Bankovní vklady překonaly očekávání a dosáhly 253 miliard USD oproti odhadovaným 245,19 miliardy USD. Společnost také přidala 1,3 milionu nových makléřských účtů, čímž překonala odhady na úrovni 1,19 milionu. Celkově výsledky ukazují silný růst klientské základny a akumulaci aktiv, i když některé ukazatele tržeb mírně zaostaly za očekáváním trhu.
Zdroj: xStation5
