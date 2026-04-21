US Open: Silnější makrodata, menší napětí!

Dnešní obrázek na Wall Street formují současně dva klíčové faktory: silnější než očekávaná data z americké ekonomiky a měnící se geopolitické prostředí, které v krátkodobém horizontu zjevně ovlivňuje ochotu investorů podstupovat riziko. Trh se snaží vyhodnotit jak skutečnou sílu amerického spotřebitele, tak rozsah možných rizik vyplývajících z napětí na Blízkém východě. Výsledkem je vyšší volatilita, ale také podpora pro akciové indexy.
Z makroekonomického pohledu jsou nejdůležitější americké maloobchodní tržby, které dopadly výrazně nad očekáváním. Část tohoto růstu byla způsobena vyššími cenami pohonných hmot, které zvedají nominální hodnotu tržeb, ale síla byla vidět i v očištěném ukazateli bez nejvíce volatilních složek. To naznačuje, že spotřebitel zůstává aktivní i navzdory přetrvávajícím nákladovým tlakům a vysokým úrokovým sazbám. Trh to interpretuje jako signál, že americká ekonomika nesměřuje k prudkému zpomalení, ale spíše k více kontrolovanému ochlazení aktivity. V takovém prostředí se celkový sentiment zlepšuje a chuť riskovat na akciovém trhu roste.
Dalším faktorem, který tento obraz posiluje, je vliv cen energií na ekonomická data. Vyšší náklady na pohonné hmoty, způsobené geopolitickým napětím, přímo nafukují nominální maloobchodní tržby a částečně zkreslují pohled na skutečnou sílu spotřebitele. Data tak vypadají na první pohled velmi solidně, jejich struktura ale vyžaduje opatrnější interpretaci, protože neodráží plně reálnou dynamiku výdajů.
Druhým klíčovým pilířem dnešního pohybu je geopolitika, kde se objevují signály o možném obnovení jednání mezi Spojenými státy a Íránem, a to navzdory přetrvávající nejistotě a rozporuplným zprávám z regionu. Už samotná možnost dialogu, i když zatím nejistá, má tendenci trhy uklidňovat, protože snižuje obavy z další eskalace a z možného narušení energetických trhů. To následně stlačuje rizikovou prémii a podporuje tok kapitálu do rizikových aktiv.
Výsledkem je kombinace relativně silných amerických ekonomických dat a dočasného zlepšení geopolitického sentimentu. Tato směs přirozeně podporuje akciové indexy a živí další růst, i když jde stále o podmíněné prostředí, velmi citlivé na změny v makrodatech i politickém vývoji.
Futures na americký index S&P 500 (US500) dnes vykazují mírné zisky, které podporují překvapivě silná data o maloobchodních tržbách. Čísla ukazují, že poptávka amerických spotřebitelů zůstává odolná, což zmírňuje obavy z prudkého zhoršení ekonomické dynamiky a podporuje valuace akcií. Investoři zároveň pozitivně reagují na signály naznačující možné obnovení jednání mezi USA a Íránem, což dočasně snižuje geopolitické napětí a zlepšuje celkový tržní sentiment.
Zprávy ze společností
UnitedHealth (UNH.US) výrazně překvapila trh lepšími než očekávanými výsledky za 1. čtvrtletí 2026 a zvýšila svůj celoroční výhled zisku, což signalizuje pokračující silnou provozní výkonnost. Dodatečný program zpětného odkupu akcií v objemu 2 miliard USD navíc ještě posílil pozitivní reakci trhu a podpořil cenu akcií. Trh to vnímá jako potvrzení, že firma zůstává jedním z nejstabilnějších lídrů ve zdravotnickém sektoru.
Amazon (AMZN.US) roste poté, co oznámil výrazné zrychlení aktivit v oblasti umělé inteligence díky rozšířenému partnerství se společností Anthropic a významnému investičnímu balíku. Tato spolupráce posiluje pozici AWS jako klíčového poskytovatele infrastruktury pro vývoj AI, zatímco rozsah plánovaných výdajů a výpočetní kapacity naznačuje velmi silnou dlouhodobou poptávku po službách Amazonu. Trh to vnímá jako další krok k upevnění vedoucí pozice Amazonu v globálním závodě o AI.
RTX (RTX.US) posiluje po velmi silných výsledcích za 1. čtvrtletí, které překonaly očekávání na úrovni tržeb i zisku. Společnost zároveň zvýšila část svého celoročního výhledu, což trh vyhodnotil jako potvrzení trvale silné poptávky v obranném sektoru a postupného oživení komerčního letectví. To dál podporuje širší obranný průmysl, kde objemy objednávek zůstávají vysoké a příliv kontraktů stabilní.
Northrop Grumman (NOC.US) se i přes lepší než očekávané výsledky dostala pod mírný prodejní tlak, protože investoři se zaměřili na celoroční výhled, který nepřinesl jednoznačně pozitivní překvapení. Přestože firma vykázala solidní tržby i zisk, absence výraznější revize výhledu směrem vzhůru omezila nadšení trhu. Fundamenty sektoru však zůstávají silné, podpořené vysokými obrannými rozpočty a robustním portfoliem objednávek, což dál podporuje dlouhodobý investiční příběh.
Apple (AAPL.US) oznámil zásadní změnu ve vedení. Tim Cook má opustit pozici generálního ředitele a přesunout se do role předsedy správní rady, zatímco novým CEO se stane John Ternus. Tato zpráva vyvolala mezi investory smíšenou reakci.
