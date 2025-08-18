US OPEN – Trh v očekávání rozhodnutí

Začátek nového týdne se nese ve znamení nadějí i obav investorů ohledně klíčových geopolitických a makroekonomických faktorů. Setkání Trumpa s Putinem na Aljašce proběhlo bez závazků či prohlášení o míru, což se odrazilo ve zklamání na trzích.
Podle zprávy Deutsche Bank klesl investorský sentiment na nejnižší úroveň za poslední 3 měsíce.
Apollo Sløk rovněž varuje před zhoršujícím se makroekonomickým prostředím. Pokles objemu námořního obchodu naznačuje oslabujícího spotřebitele. Skandinávský soukromý fond navíc upozorňuje, že alokace kapitálu do společností v oblasti AI již překračuje extrémy z období dot-com bubliny.
Source: Appolo Sløk.
Zdroj: Bloomberg Finance LPPo neplodném setkání na Aljašce zůstává další nejistotou, na kterou trh čeká, postoj FEDu k budoucí politice. Trh hledá směr, ale stále ho nenachází, protože se seance otevírá na páteční zavírací úrovni.
US500 (D1)
Hlavní index newyorské burzy se aktuálně nachází na horní hranici zužujícího se konsolidačního kanálu v rámci uptrendu. Cena se drží výrazně nad průměry, nicméně indikátory RSI zatím nenaznačují překoupené podmínky. Trh hledá důvod pro další růst, ale pokud jej nenalezne, pokles by mohl být bolestivý. V takovém případě se jako první úrovně podpory jeví 6360 a následně 6250, kde se nachází nedávná minima a klouzavý průměr EMA50. Další podporu může poskytnout EMA100 a EMA200, přičemž druhý zmíněný je umístěn na minimech z před dvou měsíců, což z něj činí velmi důležitou úroveň v případě možného poklesu.
Firemní zprávy:
UnitedHealth Group (UNH.US) – Hvězdou seance je aktuálně kontroverzní společnost působící v oblasti zdravotního pojištění. Firma zažila velmi náročný rok, avšak její nepříznivá série by se mohla zvrátit po pátečním oznámení o velkých nákupech akcií a OPCÍ ze strany Warrena Buffetta a Michaela Burryho. V pátek společnost uzavřela seanci s růstovým gapem přes 10 %. V pondělí UnitedHealth při otevření přidává další 2 %. Ukáže se, zda změna sentimentu bude trvalá.
Source: Xstation
Palo Alto (PANW.US) – Na konci pondělní seance zveřejní jeden z lídrů v oblasti kyberbezpečnosti výsledky za první polovinu roku 2025. Očekávají se tržby ve výši 2,5 miliardy USD a zisk na akcii (EPS) 0,85, což by představovalo další milník v růstu společnosti.
Novo Nordisk (NVO.US) – Farmaceutická společnost, známá průlomovým lékem na obezitu Ozempic, koriguje část nedávných ztrát díky vlně optimismu ohledně nového produktu, který získal schválení od FDA. Léčivo „Wegovy“ napomáhá v léčbě jaterních onemocnění.
Daňový kredit v USA – Nová pravidla pro poskytování daňových kreditů na infrastrukturu z obnovitelných zdrojů v USA podporují valuace společností v tomto sektoru. Mezi ně patří například Vestas, jehož akcie rostou o 15 %.
Soho House (SHCO.US) – Americká společnost z oblasti pohostinství a gastronomie má být převzata soukromým investičním fondem. Investiční skupina je ochotna zaplatit 9 USD za akcii, což představuje prémii 18 % oproti současné tržní hodnotě.
