US OPEN: Wall Street posiluje po slabších datech PPI

Wall Street se stále více přiklání k narativu deeskalace rizik namísto jejich eskalace, což se v současném prostředí stává klíčovým zdrojem krátkodobé podpory valuací. Trh se zjevně posouvá z defenzivního nastavení k více prorůstovému positioning, když oceňuje scénář postupného zmírňování geopolitického napětí, nebo alespoň jeho stabilizace na úrovních, které už nevytvářejí další makroekonomické šoky. Zatím nejde o plné přesvědčení o trvalém zlepšení fundamentů, ale spíše o rychlé přecenění rizikové prémie, která klesá rychleji, než se mění reálná ekonomická data.
V tomto kontextu je dnešní údaj PPI obzvlášť důležitý, protože vyšel výrazně pod očekáváním. Cenové tlaky na úrovni výrobců nezrychlují v takové míře, jak tržní konsenzus předpokládal, a to navzdory přetrvávajícím tenzím v globálním obchodu a na energetických trzích. Trh to interpretuje jako signál, že nákladové tlaky se nepřenášejí do širší ekonomiky tak silně, jak se dříve obával v pesimističtějších scénářích. Nejde ještě o plnou dezinflační dynamiku, ale posouvá to rovnováhu rizik směrem k neutrálnějšímu a kontrolovanějšímu inflačnímu prostředí.
Současně přináší sezona výsledků v bankovním sektoru smíšené signály. Americké banky jako celek zveřejňují solidní, ale ne výjimečné výsledky, což ukazuje, že prostředí zůstává náročné a má daleko k euforii. Ve výsledcích jsou zřetelně vidět i „mouchy v ointmentu“, ať už v podobě opatrnějšího výhledu nebo slabší dynamiky v některých obchodních segmentech, což tlumí nadšení a potvrzuje, že současné tržní podmínky zůstávají nejisté. Finanční sektor si přesto dál udržuje solidní ziskovost, zejména díky obchodní aktivitě a relativně stabilním tokům v investičním bankovnictví, což pomáhá bránit zhoršení sentimentu.
Kombinace těchto faktorů, tedy slabšího než očekávaného PPI, smíšených, ale odolných bankovních výsledků a rostoucích očekávání geopolitické deeskalace, vytváří klasické prostředí podporující další růstový pohyb. V takovém prostředí trh nepotřebuje výraznou revizi růstových očekávání směrem vzhůru. Stačí snížení krajních rizik a komprese rizikové prémie, aby indexy mohly pokračovat v růstu.
Klíčovou otázkou pro příští seance je, zda tento pohyb představuje začátek trvalejší změny režimu na trzích, nebo spíše krátkodobou fázi „přecenění naděje“, kdy investoři příliš rychle oceňují stabilizaci geopolitiky a inflace. Historie ukazuje, že takové fáze optimismu tažené deeskalací mohou být velmi dynamické, ale také se mohou stejně rychle otočit, pokud některý z hlavních faktorů, tedy energie, geopolitika nebo inflace ve službách, znovu začne eskalovat.
Zdroj: xStation5
Futures na americký index S&P 500 (US500) dnes vykazují mírné zisky, přičemž jedním z klíčových podpůrných faktorů je slabší než očekávaný údaj amerického PPI. Data naznačují, že cenové tlaky na úrovni výrobců nezrychlují tak výrazně, jak konsenzus předpokládal, což snižuje obavy z nové vlny nákladové inflace. Trh to interpretuje jako signál, že inflační impuls ze strany nabídky zůstává pod kontrolou, což podporuje riziková aktiva.
Zdroj: xStation5
Zprávy ze společností
Wells Fargo (WFC.US) zklamala trh navzdory růstu zisku, protože kvalita výsledků byla slabší, než se čekalo, a byla do značné míry tažena jednorázovými faktory a méně vyváženým výkonem jednotlivých segmentů. Investoři zároveň sledují opatrnější předpoklady pro tvorbu úvěrových rezerv a smíšené signály napříč obchodními liniemi. Akcie proto oslabují.
Klíčová finanční čísla:
- Tržby: 21,45 miliardy USD, přibližně o 340 milionů USD pod očekáváním
- Čistý zisk: přibližně 5,3 miliardy USD, meziročně vyšší
- Zisk na akcii: 1,60 USD, o 0,02 USD nad odhady
BlackRock (BLK.US) zveřejnil velmi silné výsledky za 1. čtvrtletí 2026 a výrazně překonal očekávání díky robustním přítokům do ETF a vyšším poplatkům za správu aktiv. Dodatečnou podporu přinesly vyšší výkonnostní poplatky a růst rozsahu byznysu, což posunulo objem spravovaných aktiv na rekordní úroveň.
Klíčová finanční čísla:
- Tržby: 6,7 miliardy USD oproti očekávaným přibližně 6,4 miliardy USD
- Provozní zisk: růst o 31 % na 2,67 miliardy USD
- Provozní marže: vzrostla na 44,5 %
- Zisk na akcii: 12,53 USD oproti očekávaným přibližně 11,5 USD
JPMorgan Chase (JPM.US) přinesla za 1. čtvrtletí 2026 lepší než očekávané výsledky, podpořené solidními výnosy z obchodování, silou investičního bankovnictví a celkovou odolností byznysu. Zisk i tržby pozitivně překvapily a potvrdily silnou kondici finančního sektoru v prostředí vysoké volatility.
Report však nebyl zcela pozitivní, protože banka snížila svůj celoroční výhled čistého úrokového výnosu, což tlumí část optimismu ohledně budoucí dynamiky zisků. Vytváří to typickou situaci „silné překonání teď, slabší výhled potom“, která omezuje celkové investorské nadšení navzdory solidnímu čtvrtletnímu výkonu.
Klíčová finanční čísla:
- Tržby překročily 50 miliard USD oproti očekávaným 49,2 miliardy USD
- Zisk na akcii: 5,94 USD oproti očekávaným přibližně 5,45 USD
- Čistá úroková marže: 2,5 % oproti očekávaným 2,57 %
IonQ (IONQ.US) roste po zařazení do Quantum Benchmarking Initiative agentury DARPA, programu zaměřeného na rozvoj a hodnocení technologií kvantových počítačů. Zatím nejde o velký garantovaný kontrakt, ale spíše o účast ve vládním výzkumném programu s potenciálem budoucích zakázek.
Další články o indexech a jejich obchodování:
- Obchodování indexů – Co je to akciový index?
- Obchodování S&P 500 — Jak investovat do indexu S&P 500?
- Obchodování NASDAQ – Jak investovat do indexu US100?
- Indexy - obchodujte akciové indexy online
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na indexy z různých krajin!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Výsledková sezona s XTB: JPMorgan, Wells Fargo a Citigroup vidí ekonomiku v dobré kondici
Novo Nordisk oznamuje strategické partnerství s OpenAI 🧬🤖
🎥 Wall Street Open: Trhy blízko historických maxim, banky otevírají výsledkovou sezónu
Wells Fargo v 1. čtvrtletí 2026: růst zisku zakrývá zhoršení kvality tržeb
