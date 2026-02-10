US Open: Wall Street roste navzdory slabým maloobchodním tržbám

Wall Street otevřela mírně výše, když hlavní indexy zaznamenaly menší zisky. Index S&P 500 roste přibližně o 0,2 %, Nasdaq o 0,1 % a Dow Jones přidává téměř 0,5 %. Americký akciový trh si udržuje pozitivní sentiment po včerejším závěru, kdy indexy většinou uzavřely výše a Dow Jones dosáhl nového rekordního závěru. To odráží pokračující akumulaci a relativní sílu největších společností, zejména v technologickém sektoru, který se odráží po předchozích poklesech.
Z makroekonomického pohledu byla právě zveřejněna data o amerických maloobchodních tržbách za prosinec, která výrazně zaostala za očekáváním. Mezimesačně tržby stagnovaly a tzv. „jádrová“ složka, očištěná o prodeje automobilů, rovněž nevykázala žádný růst. To naznačuje možné zpomalení spotřebitelských výdajů, které by mohlo omezit ekonomickou dynamiku a snížit inflační tlaky tažené poptávkou. Zároveň rostou mzdové náklady, avšak pomalejším tempem, než se očekávalo, což dále zmírňuje riziko nadměrného růstu cen. Slabá spotřebitelská data v kombinaci se současnými ukazateli naznačují, že inflace by mohla dále klesat, což zvyšuje pravděpodobnost, že Federální rezervní systém zaujme holubičí postoj s možností budoucího snižování úrokových sazeb.
Zdroj: XTB Research
Futures na US500 (S&P 500) jsou v dnešní seanci mírně výše. Pozitivní sentiment v technologickém sektoru podporuje ocenění akcií navzdory slabším než očekávaným datům o maloobchodních tržbách. Pomalejší růst spotřebitelských výdajů může zvýšit šance na uvolněnější politiku Fedu, což dále pomáhá udržet pozitivní náladu na trhu.
Zdroj: xStation5
Firemní zprávy:
Alphabet (GOOGL.US) získal 20 mld. USD prostřednictvím emise korporátních dluhopisů na financování expanze v oblasti umělé inteligence. Dluhopisy s různými splatnostmi zaznamenaly mimořádně silný zájem investorů přesahující 100 mld. USD. Získané prostředky budou použity na investice do datových center a AI technologií, přičemž kapitálové výdaje by v roce 2026 mohly dosáhnout až 185 mld. USD. Zprávy zároveň naznačují, že společnost zvažuje emisi 100letých dluhopisů denominovaných v britských librách.
Akcie S&P Global (SPGI.US) výrazně oslabily po zveřejnění výsledků za 4. čtvrtletí a výhledu na rok 2026, který investory zklamal. Titul ztrácí přibližně 7 % poté, co výhled zisku na akcii zaostal za konsenzem analytiků, a to i přesto, že čtvrtletní tržby mírně vzrostly. Slabší než očekávaný růst zisků a tržeb pro celý rok vyvolává obavy ohledně tempa růstu a schopnosti společnosti udržet předchozí dynamiku.
Akcie Datadog (DDOG.US) rostou po výsledcích za Q4 2025, když společnost překonala očekávání v oblasti tržeb i zisku. Datadog oznámil meziroční růst tržeb přibližně o 29 % na 953 mil. USD a upravený zisk na akcii ve výši 0,59 USD, což překonalo odhady analytiků. Společnost rovněž poskytla výhled tržeb na Q1 2026 nad očekáváním trhu, což dále zlepšilo sentiment investorů. Přestože očekávaný zisk na akcii pro Q1 je mírně pod konsenzem, silné výsledky a pozitivní výhled tržeb podporují výkonnost akcií Datadog.
Akcie Spotify (SPOT.US) posilují poté, co výsledky za Q4 2025 a výhled překonaly očekávání trhu. Společnost vykázala silný růst počtu měsíčně aktivních uživatelů (MAU) i prémiových předplatitelů, což se promítlo do vyšších tržeb a lepší profitability. Spotify rovněž zveřejnila výhled na Q1 2026, který počítá s pokračujícím růstem uživatelské základny a solidní finanční výkonností, což investoři přijali pozitivně a akcie posílily.
Akcie Coca-Cola (KO.US) klesají po zveřejnění výsledků za Q4 2025. Přestože zisk na akcii mírně překonal odhady, tržby zaostaly za očekáváním a umírněný výhled tržeb na rok 2026 vytváří další tlak na akcie společnosti.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Denní shrnutí: Trh se zotavuje ze ztrát a čeká na snížení úrokových sazeb
Tři trhy, které stojí za pozornost v příštím týdnu (13.02.2026)
IBM jde proti proudu: Třikrát více zaměstnanců na vstupní úrovni
Coinbase roste navzdory ztrátě: Investoři sázejí na dno kryptotrhu
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.